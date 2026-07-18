A Comissão de Infraestrutura, Concessões, Fiscalização e Controle da Administração e Desenvolvimento Sustentável da OAB Bauru elaborou parecer técnico sobre a Parceria Público-Privada (PPP) de resíduos sólidos (lixo) do município, que prevê investimentos estimados em R$ 622,2 milhões e vigência de 30 anos. O documento, que será encaminhado à administração municipal, apresenta ressalvas relacionadas à modelagem da licitação, com foco nos critérios de julgamento das propostas, na sustentabilidade fiscal do contrato e na compatibilidade do projeto com a legislação aplicável.

Segundo a Comissão, a decisão sobre conceder ou não os serviços à iniciativa privada é uma prerrogativa do Poder Executivo. O parecer concentra-se em aspectos jurídicos e técnicos da modelagem, apontando questões que, na avaliação do colegiado, podem afetar a objetividade do processo licitatório, a concorrência entre os participantes e a segurança fiscal do município.

Entre os principais pontos está o critério de julgamento das propostas. A Comissão observa que, em contratos dessa natureza, a legislação permite a adoção do critério de técnica e preço, desde que a avaliação técnica seja baseada em parâmetros objetivos, comparáveis e verificáveis.