Se a Emdurb vendeu telhas de alumínio retiradas do Terminal Rodoviário até com escambo com funcionário, no DAE alguns servidores mantiveram por ao menos 15 anos um almoxarifado clandestino de peças automotivas dentro da Oficina de Eletromecânica, no Jardim Ouro Verde. Além disso, a autarquia registrou ocorrências de contratação absolutamente informal de serviços de reparo na frota em oficina e descumprimento de procedimentos básicos para a cotação, aquisição e pagamento de despesas.

O caso na autarquia, apurado com exclusividade pela reportagem há algumas semanas, levou o presidente João Carlos Viegas e abrir processo administrativo contra 3 servidores. A sindicância administrativa que apurou as condutas apontou 4 envolvidos nos procedimentos irregulares. Mas um deles pediu exoneração logo no início da ação, quando a vereadora Estela Almagro (PT) divulgou em sua rede social conversa com o dono de uma oficina onde este relatou que não havia recebido pela retificação dos freios de um caminhão do DAE, tendo sido procurado por uma outra empresa (que tem contrato com a autarquia) para, segundo o mecânico identificado por servidores como "Rato", para quitar o débito. A vereadora foi convidada, mas não quis comparecer à sindicância. Ela ratificou a denúncia e pediu explicações em sessão legislativa.

O caso, a esta altura, revela falhas em processos de aquisição, registro de estoque, controle de almoxarifado e serviços de oficina, tanto internos quanto com prestadores de serviços. Tanto que o presidente do DAE tomou, até aqui, providências reveladoras da forma antiprofissional e irregular como algumas condutas se davam em alguns setores. Em torno de 500 componentes, de peças de motor, freio, suspensão a escapamentos, foram encontrados no "depósito clandestino". O curioso é que o "modus operandi" passou intocável por várias gestões municipais até aqui.