"Bauru completa 130 anos no dia 1 de agosto. São 130 anos de histórias. De encontros. De conquistas. De caminhos que se cruzaram para construir a cidade que somos hoje. E quando chega um momento assim, a celebração precisa ser à altura". Com esse texto de abertura, a Prefeitura de Bauru iniciou a divulgação da programação do aniversário da cidade.

O governo municipal relembra tratar-se de uma data marcante para a cidade, que cresceu com as linhas de trem (3 ferrovias, que formavam o maior entroncamento desse modal no País), se desenvolveu com o comércio e a indústria, e se especializou na prestação de serviços com excelência. "Porque Bauru é linha que conecta pessoas, linha que une gerações, linha que nunca para de seguir em frente. E na linha de uma data importante, uma grande comemoração!", afirma.

Dos próximos dias 30 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, haverá uma festa com muitas atrações e artistas regionais, com entrada gratuita para a população.