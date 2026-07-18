"Bauru completa 130 anos no dia 1 de agosto. São 130 anos de histórias. De encontros. De conquistas. De caminhos que se cruzaram para construir a cidade que somos hoje. E quando chega um momento assim, a celebração precisa ser à altura". Com esse texto de abertura, a Prefeitura de Bauru iniciou a divulgação da programação do aniversário da cidade.
O governo municipal relembra tratar-se de uma data marcante para a cidade, que cresceu com as linhas de trem (3 ferrovias, que formavam o maior entroncamento desse modal no País), se desenvolveu com o comércio e a indústria, e se especializou na prestação de serviços com excelência. "Porque Bauru é linha que conecta pessoas, linha que une gerações, linha que nunca para de seguir em frente. E na linha de uma data importante, uma grande comemoração!", afirma.
Dos próximos dias 30 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, haverá uma festa com muitas atrações e artistas regionais, com entrada gratuita para a população.
A abertura, no dia 30 de julho, será com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago. No dia 31 de julho, vão se apresentar as duplas Ramon e Rafael, e Jefferson e Suellen. No dia 1 de agosto, aniversário de Bauru, o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e show com o cantor Dilsinho. O encerramento, no dia 2 de agosto, será com Ana Castela. A festa terá espaço para artistas regionais, que foram selecionados por edital da Secretaria de Cultura.
O evento tem ainda importância para a economia, com a presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público. No dia 1 de agosto, os serviços do Sistema S também estarão presentes.
CELEBRA BAURU
As entidades assistenciais do município também contam com um importante espaço no evento, com o 'Celebra Bauru' e a comercialização do tradicional sanduíche Bauru, revertendo os recursos para as entidades. Os vales já estão sendo vendidos pelas entidades participantes, com o valor de R$ 30,00 cada. Serão comercializados até 20 mil lanches no evento.
BOLO
O tradicional bolo de aniversário de Bauru será distribuído no dia 1 de agosto, às 15h. A produção do bolo será do Senai Bauru, e a distribuição será organizada pela Secretaria de Assistência Social, de forma gratuita para a população.
PARQUE
Assim como no ano passado, um parque de diversões será instalado no Recinto Mello de Moraes. O parque vai funcionar nos mesmos dias do evento. Os brinquedos são do Riquinho Park, e entre as atrações estão o disco, kamikaze, surf, barco, crazy, moto, fusca, cama elástica, kid play, jipe e auto pista. A novidade é a roda gigante, que pela primeira vez estará no aniversário de Bauru.
No dia 1 de agosto, serão disponibilizados 6 mil ingressos solidários. A cada 1 quilo de alimento não perecível, a pessoa receberá dois ingressos, com o limite por pessoa de até 3 quilos de alimento, ou seja, seis ingressos. Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. A troca dos alimentos pelos ingressos terá início após a abertura dos portões, e será encerrada assim que for esgotado o lote de 6 mil ingressos. Depois, será retomada a comercialização normal de ingressos.
Shows e programação
30 de julho (5ª Feira)
14h - Abertura dos portões
21h30 - Guilherme e Santiago
31 de julho (6ª Feira)
14h - Abertura dos portões
19h - Ramon e Rafael
21h - Jefferson e Suellen
1 de agosto (Sábado) -
feriado de aniversário de Bauru
10h - Abertura dos portões
14h - Encontro dos Sambistas
15h - Distribuição do bolo
16h - 3 Palavrinhas
21h - Dilsinho
2 de agosto (Domingo)
11h - Abertura dos portões
18h30 - Ana Castela
Nos próximos dias serão anunciados os shows com artistas regionais
*Programação sujeita a alterações