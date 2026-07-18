18 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FESTIVIDADES

Comemoração dos 130 anos de Bauru terá atrações de 30/7 a 2/8

da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thayna Polin/Prefeitura de Bauru
Festa do Sanduíche Bauru em 2025, que se repete neste ano
Festa do Sanduíche Bauru em 2025, que se repete neste ano

"Bauru completa 130 anos no dia 1 de agosto. São 130 anos de histórias. De encontros. De conquistas. De caminhos que se cruzaram para construir a cidade que somos hoje. E quando chega um momento assim, a celebração precisa ser à altura". Com esse texto de abertura, a Prefeitura de Bauru iniciou a divulgação da programação do aniversário da cidade.

O governo municipal relembra tratar-se de uma data marcante para a cidade, que cresceu com as linhas de trem (3 ferrovias, que formavam o maior entroncamento desse modal no País), se desenvolveu com o comércio e a indústria, e se especializou na prestação de serviços com excelência. "Porque Bauru é linha que conecta pessoas, linha que une gerações, linha que nunca para de seguir em frente. E na linha de uma data importante, uma grande comemoração!", afirma.

Dos próximos dias 30 de julho a 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes, haverá uma festa com muitas atrações e artistas regionais, com entrada gratuita para a população.

A abertura, no dia 30 de julho, será com a dupla sertaneja Guilherme e Santiago. No dia 31 de julho, vão se apresentar as duplas Ramon e Rafael, e Jefferson e Suellen. No dia 1 de agosto, aniversário de Bauru, o espetáculo infantil 3 Palavrinhas e show com o cantor Dilsinho. O encerramento, no dia 2 de agosto, será com Ana Castela. A festa terá espaço para artistas regionais, que foram selecionados por edital da Secretaria de Cultura.

O evento tem ainda importância para a economia, com a presença do comércio ambulante, que comercializará alimentos e bebidas. Por motivo de segurança, a entrada com coolers não será permitida para o público. No dia 1 de agosto, os serviços do Sistema S também estarão presentes.

CELEBRA BAURU

As entidades assistenciais do município também contam com um importante espaço no evento, com o 'Celebra Bauru' e a comercialização do tradicional sanduíche Bauru, revertendo os recursos para as entidades. Os vales já estão sendo vendidos pelas entidades participantes, com o valor de R$ 30,00 cada. Serão comercializados até 20 mil lanches no evento.

BOLO

O tradicional bolo de aniversário de Bauru será distribuído no dia 1 de agosto, às 15h. A produção do bolo será do Senai Bauru, e a distribuição será organizada pela Secretaria de Assistência Social, de forma gratuita para a população.

PARQUE

Assim como no ano passado, um parque de diversões será instalado no Recinto Mello de Moraes. O parque vai funcionar nos mesmos dias do evento. Os brinquedos são do Riquinho Park, e entre as atrações estão o disco, kamikaze, surf, barco, crazy, moto, fusca, cama elástica, kid play, jipe e auto pista. A novidade é a roda gigante, que pela primeira vez estará no aniversário de Bauru.

No dia 1 de agosto, serão disponibilizados 6 mil ingressos solidários. A cada 1 quilo de alimento não perecível, a pessoa receberá dois ingressos, com o limite por pessoa de até 3 quilos de alimento, ou seja, seis ingressos. Não serão aceitos sal, açúcar e farinha. Os alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. A troca dos alimentos pelos ingressos terá início após a abertura dos portões, e será encerrada assim que for esgotado o lote de 6 mil ingressos. Depois, será retomada a comercialização normal de ingressos.

Shows e programação

30 de julho (5ª Feira)

14h - Abertura dos portões

21h30 - Guilherme e Santiago

31 de julho (6ª Feira)

14h - Abertura dos portões

19h - Ramon e Rafael

21h - Jefferson e Suellen

1 de agosto (Sábado) -

feriado de aniversário de Bauru

10h - Abertura dos portões

14h - Encontro dos Sambistas

15h - Distribuição do bolo

16h - 3 Palavrinhas

21h - Dilsinho

2 de agosto (Domingo)

11h - Abertura dos portões

18h30 - Ana Castela

Nos próximos dias serão anunciados os shows com artistas regionais

*Programação sujeita a alterações

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários