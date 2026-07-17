Reginópolis - A Câmara Municipal de Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) dará posse na próxima segunda-feira (20), às 8h30, em sessão solene, ao prefeito João Paulo Araujo de Sousa Verissimo e ao vice-prefeito Marcos Paulo Tomaz Bernardino, eleitos em pleito suplementar realizado no dia 21 de junho. A diplomação dos dois pela Justiça Eleitoral ocorreu na tarde desta sexta-feira (17).

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a chapa de João Paulo obteve 1.880 votos na eleição suplementar, ou 50,46% dos votos válidos. Já a chapa do concorrente, Marquinho Bastos recebeu 1.846 votos (49,54% dos votos válidos). O total de votos nulos e em branco foi, respectivamente, 90 e 56. O novo chefe do Executivo irá comandar o município até o fim de 2028.

A nova eleição ocorreu em razão do indeferimento do registro do candidato a prefeito mais votado em 2024. Em outubro de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) manteve decisão da primeira instância e indeferiu o registro de Ronaldo da Silva Correa, da coligação "Juntos por uma Reginópolis ainda Melhor" (Pode, MDB, Republicanos), que tinha como vice Marcos Paulo Tomaz Bernardino.