Na noite desta quarta-feira (15), a diretoria do Bauru Basket anunciou o armador Fermín Thygesen como mais um reforço para a temporada 2026/27. Aos 28 anos, o argentino de 1,85m chega ao Dragão após uma temporada de destaque no NBB Caixa — primeiramente pela Unifacisa, que o contratou pontualmente no primeiro turno para suprir uma ausência por lesão, e depois pelo Rio Claro, onde disputou a sequência do campeonato.
No time do interior paulista, viveu momentos de protagonismo no basquete brasileiro, com médias de 12,6 pontos, 3,6 rebotes e 5,2 assistências por partida. Um de seus lances, inclusive, foi eleito pela Liga Nacional como a jogada mais marcante da temporada: diante do Flamengo, ele converteu um arremesso de três pontos do meio da quadra no estouro do cronômetro, levando o duelo para a prorrogação e comandando sua equipe no tempo extra rumo ao primeiro triunfo na história sobre o time carioca.
Agora, Fermín terá a oportunidade de repetir as atuações de destaques com a camisa 8 do Dragão. "Estou muito, muito feliz por me juntar ao time. Já estou ansioso para estar aí, começar a preparação para a temporada e entrar em ritmo com a equipe. Esperamos que seja um grande ano. Um grande abraço para todos e nos vemos em breve!", disse o jogador.
'Hermano raiz'
Natural de Tres Arroyos, na província de Buenos Aires, o argentino colecionou passagens por equipes tradicionais de sua terra natal antes de chegar ao Brasil, como o Bahia Basket, San Lorenzo, La Union de Formosa e Racing de Chivilcoy. Dono de um estilo clássico do basquete hermano, o atleta se destaca pela cadência na armação, leitura de jogo e qualidade nos passes. Porém, também apresenta personalidade para decidir nos momentos importantes, aliando o jogo coletivo à capacidade de pontuar quando necessário.
Sequência
Fermín Thygesen se junta ao norte-americano Anthony Harris como as duas caras novas já confirmadas pelo Bauru Basket para a temporada 2026/2027. Nos próximos dias, entre contratações e renovações, a diretoria dará continuidade ao anúncio das demais peças do elenco que irá disputar o Campeonato Paulista e o NBB Caixa.