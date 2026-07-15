Na noite desta quarta-feira (15), a diretoria do Bauru Basket anunciou o armador Fermín Thygesen como mais um reforço para a temporada 2026/27. Aos 28 anos, o argentino de 1,85m chega ao Dragão após uma temporada de destaque no NBB Caixa — primeiramente pela Unifacisa, que o contratou pontualmente no primeiro turno para suprir uma ausência por lesão, e depois pelo Rio Claro, onde disputou a sequência do campeonato.

No time do interior paulista, viveu momentos de protagonismo no basquete brasileiro, com médias de 12,6 pontos, 3,6 rebotes e 5,2 assistências por partida. Um de seus lances, inclusive, foi eleito pela Liga Nacional como a jogada mais marcante da temporada: diante do Flamengo, ele converteu um arremesso de três pontos do meio da quadra no estouro do cronômetro, levando o duelo para a prorrogação e comandando sua equipe no tempo extra rumo ao primeiro triunfo na história sobre o time carioca.

Agora, Fermín terá a oportunidade de repetir as atuações de destaques com a camisa 8 do Dragão. "Estou muito, muito feliz por me juntar ao time. Já estou ansioso para estar aí, começar a preparação para a temporada e entrar em ritmo com a equipe. Esperamos que seja um grande ano. Um grande abraço para todos e nos vemos em breve!", disse o jogador.

'Hermano raiz'