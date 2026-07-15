A Polícia Civil de Botucatu, por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), recuperou nesta terça-feira (14) três tratores da marca John Deere que haviam sido furtados de uma propriedade rural na cidade de Anhembi no último dia 9.
Durante as investigações, policiais civis da unidade levantaram informações com moradores e proprietários rurais, além de analisarem imagens de câmeras de monitoramento que permitiram rastrear o trajeto dos maquinários durante a madrugada.
Após um intenso trabalho de inteligência e cruzamento de informações, também foi possível identificar o envolvimento de um veículo Fiat Uno branco, com placas de Fortaleza (CE), na ação criminosa.
Com base nas informações obtidas, a equipe do Giar realizou buscas em uma extensa área rural, empregando drone para varredura aérea, além do patrulhamento terrestre.
As diligências resultaram na localização dos três tratores escondidos em meio a uma plantação de eucalipto, a cerca de 30 quilômetros do local de onde foram levados, já com partes de sua estrutura metálica removidas.
Próximo ao local, também foi encontrado o veículo suspeito, contendo luvas em seu interior e com sinais de uso recente. Porém, apesar das buscas nas imediações, nenhum dos criminosos foi localizado.
Após os procedimentos de polícia judiciária, os tratores foram restituídos aos representantes da vítima. As investigações prosseguem para identificar e responsabilizar criminalmente todos os integrantes do grupo criminoso.