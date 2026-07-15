A Polícia Civil de Botucatu, por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), recuperou nesta terça-feira (14) três tratores da marca John Deere que haviam sido furtados de uma propriedade rural na cidade de Anhembi no último dia 9.

Durante as investigações, policiais civis da unidade levantaram informações com moradores e proprietários rurais, além de analisarem imagens de câmeras de monitoramento que permitiram rastrear o trajeto dos maquinários durante a madrugada.

Após um intenso trabalho de inteligência e cruzamento de informações, também foi possível identificar o envolvimento de um veículo Fiat Uno branco, com placas de Fortaleza (CE), na ação criminosa.