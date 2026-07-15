Durante cumprimento de um mandado de busca em um imóvel no Jardim Ivone investigado como possível ponto de guarda e fracionamento de drogas destinadas à venda no varejo, nesta quarta-feira (15), policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam em flagrante um homem de 23 anos com 754 porções de crack.

Durante as diligências, também foram apreendidos quatro balanças de precisão, embalagens plásticas, centenas de pinos plásticos novos (usados para acondicionar o entorpecente fracionado), R$ 2.772,00 em dinheiro, um telefone celular, 24 munições de calibre 9mm, 29 munições de calibre .38 e um revólver de calibre .38 com a numeração suprimida.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado tentou fugir para os fundos do imóvel e resistiu à abordagem, sendo contido pelos policiais. Ele foi conduzido à sede da Deic, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e resistência e ficou preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.