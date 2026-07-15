Bauru recebe, no próximo sábado (18), a 4ª edição do Miss Bauru Diversidade, evento que se consolidou como uma importante iniciativa de valorização da diversidade, da cultura e da representatividade LGBTQIAPN+ no município. A programação será realizada às 19h, no Teatro Municipal de Bauru, localizado na Avenida Nações Unidas, nº 8-9, Centro.

Mais do que um concurso de beleza, o Miss Bauru Diversidade tem como objetivo promover a inclusão, ampliar a visibilidade da comunidade LGBTQIAPN+, incentivar o respeito às diferenças e contribuir para o enfrentamento do preconceito e da discriminação. O evento também evidencia talentos, histórias de vida e trajetórias que reforçam a importância da diversidade como expressão cultural e social.

Durante a noite, candidatas subirão ao palco representando diferentes vivências e identidades, em uma programação voltada à valorização da autoestima, da cidadania e do protagonismo da população LGBTQIAPN+. A iniciativa reúne participantes, artistas, parceiros e o público em um ambiente de celebração, respeito e reconhecimento da pluralidade.