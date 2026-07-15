Durante diligências para tentar localizar dois suspeitos de balear um jovem de 21 anos, em abril deste ano, a Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, apreendeu, na manhã desta quarta-feira (15), no bairro Ferradura Mirim, grande quantidade de maconha que seria revendida na comunidade por traficantes locais.
As buscas são decorrentes de uma investigação relacionada a tentativa de homicídio ocorrida na noite de 16 de abril. Na ocasião, conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o jovem de 21 anos foi atingido por disparos de arma de fogo no rosto na rua Jorge Schneyder Filho, no Jardim Nova Bauru. Socorrido por populares, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel, onde permaneceu internado.
A investigação conduzida pela 3.ª DH apurou o envolvimento de dois traficantes da comunidade no crime e ambos tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça. Nesta quarta, equipes da unidade seguiram até os endereços ligados aos investigados para o cumprimento das ordens judiciais, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).
Os policiais civis constataram durante as diligências que os dois homens não estariam mais morando nos imóveis. Em uma das residências, porém, as equipes encontraram dezenove tabletes de maconha, que totalizaram 13,8 quilos. Os entorpecentes foram apreendidos e as buscas prosseguem, de acordo com a Polícia Civil, visando à localização e prisão dos dois suspeitos da tentativa de homicídio.