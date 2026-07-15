Durante diligências para tentar localizar dois suspeitos de balear um jovem de 21 anos, em abril deste ano, a Polícia Civil, por meio da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, apreendeu, na manhã desta quarta-feira (15), no bairro Ferradura Mirim, grande quantidade de maconha que seria revendida na comunidade por traficantes locais.

As buscas são decorrentes de uma investigação relacionada a tentativa de homicídio ocorrida na noite de 16 de abril. Na ocasião, conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, o jovem de 21 anos foi atingido por disparos de arma de fogo no rosto na rua Jorge Schneyder Filho, no Jardim Nova Bauru. Socorrido por populares, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Geisel, onde permaneceu internado.

A investigação conduzida pela 3.ª DH apurou o envolvimento de dois traficantes da comunidade no crime e ambos tiveram as prisões temporárias decretadas pela Justiça. Nesta quarta, equipes da unidade seguiram até os endereços ligados aos investigados para o cumprimento das ordens judiciais, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise).