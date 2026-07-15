15 de julho de 2026
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TEMPORADA INVICTA

Somos Vôlei Bauru recebe Areiópolis e Promissão pela Superliga

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Atletas do Somos Vôlei Bauru representam o município em mais uma rodada da Superliga de Vôlei Adaptado
Atletas do Somos Vôlei Bauru representam o município em mais uma rodada da Superliga de Vôlei Adaptado

O Somos Vôlei Bauru recebe as equipes de Areiópolis e Promissão neste sábado (18), pela fase de grupos do polo 10 da Superliga da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado (Cbva). As partidas serão disputadas no ginásio Darcy César Improta, localizado na avenida Engenheiro Edmundo Coube, 2-66, com entrada gratuita.

A rodada começa às 9h20, com a equipe 68+ enfrentando Areiópolis. Às 10h40, o time 58+ joga contra Promissão e, ao meio-dia, a equipe 45+ também encara Promissão.

Invicto em 2026, com 28 vitórias em 28 partidas, o Somos Vôlei Bauru é comandado pelo técnico Carlos Lenta desde a criação do projeto, em 2023. Além da Superliga, a equipe disputa a Liga de Bauru e mantém uma escolinha gratuita de vôlei adaptado para mulheres na maturidade. O projeto é idealizado pela Associação Garra de Tigre, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel).

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