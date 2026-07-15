A Prefeitura de Bauru encerra nesta quinta-feira (16) a consulta pública da proposta de revitalização da antiga Estação Ferroviária. A consulta pública está disponível desde o dia 16 de junho no site da prefeitura.

A proposta é de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade de concessão administrativa, para a revitalização, restauração, implantação, operação e manutenção do Centro Administrativo Municipal nas instalações da Estação Ferroviária de Bauru. Os estudos técnicos e os demais documentos estão disponíveis na página da consulta pública.Comentários e sugestões podem ser enviados até esta quinta-feira para o e-mail consultapublicaef@bauru.sp.gov.br.

Como parte do processo de participação popular, a prefeitura também realizou uma audiência pública no dia 7 de julho. A transmissão do encontro está disponível no canal oficial da administração municipal no YouTube.