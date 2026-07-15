Nesta quarta-feira (15), o Parque Vitória Régia recebe uma Festa Julina com atrações para toda a família. O evento será realizado das 15h30 às 21h30 e contará com comidas típicas, feira gastronômica, brinquedos infláveis para as crianças e diversas opções de lazer, garantindo diversão ao longo de toda a programação.

Além das tradicionais comidas julinas, o público poderá aproveitar a feira realizada todas as quartas-feiras no parque, que reúne uma ampla variedade de hortifruti e produtos gastronômicos. A Festa Julina é uma opção de entretenimento para quem deseja aproveitar a tarde e a noite em família, celebrando uma tradição popular em um ambiente acolhedor e festivo.