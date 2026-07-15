Durante o mês de julho, em razão das férias escolares, o Zoológico Municipal de Bauru e o Jardim Botânico estarão abertos ao público também às segundas-feiras. O Zoológico funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h. Já o Jardim Botânico recebe visitantes diariamente, das 8h às 16h. Ambos localizados na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), km 232.

O Zoológico abriga mais de 700 animais de diversas espécies. Os ingressos custam R$ 7 para adultos e crianças a partir de 5 anos, enquanto estudantes, professores e idosos pagam meia-entrada (R$ 3,50), mediante comprovação. Crianças de até 5 anos têm entrada gratuita. Já o Jardim Botânico, um dos principais atrativos turísticos da região, tem entrada gratuita e reúne uma área de 321 hectares de cerrado paulista voltada à conservação, pesquisa e educação ambiental.

Os dois espaços também disponibilizam veículos elétricos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante agendamento com pelo menos dois dias de antecedência. As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 14h às 16h, com condução de funcionários. Em dias de chuva, o serviço poderá ser suspenso conforme as condições climáticas.