O espetáculo Geriatricus será realizado neste domingo (19), às 20h, na Algodoeira Eventos, em Jaú. Com realização da Discovery Entretenimento, o evento promete uma noite de humor, música e entretenimento, além de promover uma ação solidária em benefício do Hospital Amaral Carvalho, referência no tratamento oncológico.

A iniciativa convida o público a participar da arrecadação voluntária de 1 litro de leite, que será destinado ao hospital. A proposta une diversão e solidariedade, incentivando a colaboração da comunidade em uma causa que contribui diretamente para o atendimento de pacientes e familiares assistidos pela instituição.

Conhecido por apresentações irreverentes e cheias de energia, o Geriatricus reúne clássicos musicais, personagens marcantes e momentos de descontração, proporcionando uma experiência de entretenimento para públicos de diferentes idades. Os ingressos estão disponíveis no Guichê Live, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 97603-3750. O espetáculo é uma realização da Discovery Entretenimento e conta com o apoio do JC/JCNET.