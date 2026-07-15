A Academia Maravilhosas promove, na próxima sexta-feira (17), um Aulão Solidário de FitDance com o tema Disco, resgatando os grandes sucessos e a energia das décadas de 60, 70 e 80. Além de incentivar a prática de atividade física e promover momentos de lazer, a iniciativa tem um importante objetivo social: arrecadar 1 litro de leite por participante, que será destinado à Associação Reparadores.

O evento será conduzido pela instrutora de FitDance Kamila Cristina, que destaca a importância de unir saúde, bem-estar e solidariedade. Segundo ela, ações como essa mostram que a dança também pode ser uma ferramenta de transformação social, mobilizando a comunidade em prol de quem mais precisa. A programação acontece a partir das 19h30, na Escola Municipal Etelvino Rodrigues Madureira, localizada na rua Severino Dantes de Souza, 1807, Jardim Araruna, em Bauru. A animação da noite ficará por conta do DJ Sampieri, que levará ao público uma seleção especial de músicas para embalar a experiência temática.

Aberto à comunidade, o aulão convida pessoas de todas as idades para uma noite de diversão, nostalgia e solidariedade, mostrando que pequenos gestos podem fazer a diferença na vida de muitas famílias. O evento conta com o apoio do JC/JCNET. Mais informações pelo Instagram @‌academiaboutique.bauru.