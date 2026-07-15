Inglaterra e Argentina entram em campo nesta quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. O duelo será disputado no Estádio de Atlanta (Estados Unidos) e vale vaga para a grande decisão. O vencedor enfrentará a Espanha, que avançou à final após superar a França por 2x0 nesta terça-feira (14).

Com rivalidade histórica dentro e fora de campo, a atual campeã Argentina sonha com a segunda final seguida, já tendo eliminado Egito e Suiça nesta edição sob o comando do craque Lionel Messi, artilheiro do torneio com 8 gols marcados.

Já a Inglaterra, inspirada pela poderosa dupla de ataque formada por Jude Bellingham e Harry Kane, almeja disputar a segunda final de Copa do Mundo de sua história, 60 anos após a conquista do primeiro e único título mundial. Na edição atual, os ingleses levaram a melhor diante de México e Noruega e não medirão esforços pra encerrrar o jejum e levar o troféu pra casa.