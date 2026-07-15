O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPM) de Bauru está com inscrições abertas, até o dia 27 de julho, para a indicação de pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem ações em prol das mulheres no município. A iniciativa busca reconhecer e valorizar histórias de quem contribui para a promoção dos direitos, do protagonismo e da transformação da vida das mulheres em Bauru. As indicações podem ser feitas pelo e-mail baurucmpm@gmail.com ou por meio de formulário on-line https://forms.gle/4HMoC5JpVoZ5Vbur7

A homenagem integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Em 2026, a mobilização ganha um significado especial, já que a Lei Maria da Penha completa 20 anos de existência.

A divulgação das homenageadas será realizada no dia 6 de agosto. Na mesma data, às 19h, o Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru, na rua Wenceslau Braz, 8-8, receberá um encontro voltado à reflexão, ao fortalecimento e à reafirmação do compromisso com a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. O evento contará com palestras da promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos e da professora e historiadora bauruense Sonia Mozer. Na ocasião, também será homenageada a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, Márcia Regina dos Santos.