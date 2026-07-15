15 de julho de 2026
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EM BAURU

Conselho abre inscrições para edital de homenagem às mulheres

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
As indicações podem ser feitas de forma rápida por meio do formulário eletrônico, disponível até 27 de julho
As indicações podem ser feitas de forma rápida por meio do formulário eletrônico, disponível até 27 de julho

O Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres (CMPM) de Bauru está com inscrições abertas, até o dia 27 de julho, para a indicação de pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem ações em prol das mulheres no município. A iniciativa busca reconhecer e valorizar histórias de quem contribui para a promoção dos direitos, do protagonismo e da transformação da vida das mulheres em Bauru. As indicações podem ser feitas pelo e-mail baurucmpm@gmail.com ou por meio de formulário on-line https://forms.gle/4HMoC5JpVoZ5Vbur7

A homenagem integra a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Em 2026, a mobilização ganha um significado especial, já que a Lei Maria da Penha completa 20 anos de existência.

A divulgação das homenageadas será realizada no dia 6 de agosto. Na mesma data, às 19h, o Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Bauru, na rua Wenceslau Braz, 8-8, receberá um encontro voltado à reflexão, ao fortalecimento e à reafirmação do compromisso com a igualdade de gênero e os direitos das mulheres. O evento contará com palestras da promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos e da professora e historiadora bauruense Sonia Mozer. Na ocasião, também será homenageada a delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, Márcia Regina dos Santos.

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