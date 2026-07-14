O Projeto Xadrez BTC/Greb/Luso, apoiado pela Semel, conquistou para Bauru uma medalha de ouro e uma medalha de prata nos Jogos Regionais, em Lençóis Paulista. O time feminino foi campeão e trouxe a medalha de ouro de forma invicta. A conquista foi obtida pelas jovens enxadristas Isabella Prieto, Jessica Misquiatti Silva, Karen Rosa, Maresca de Lima, Maria Mariuzzo e Marisol Santos. No feminino, a prata ficou com Piracicaba e o bronze com Botucatu.

Já no masculino, os bauruenses também encerraram a competição invictos, mas ficaram com a prata devido aos critérios de desempate. Fizeram uma bela campanha e trouxeram o vice-campeonato para Bauru Arthur Nogueira, Arthur Alves, Ruan Lorenzetti, Victor Buriti Kawamoto, Vitor Santos e Wendell Dias Cabral. O ouro ficou com Lençóis Paulista, e o bronze, com Botucatu.

O professor e treinador da equipe é Eric Piassi. Na semana passada, o time feminino do mesmo projeto conquistou a medalha de prata no Torneio de Damas dos Jogos Regionais. Agora, os representantes de Bauru seguem rumo aos Jogos Abertos do Interior, que ocorrem em Votuporanga a partir de outubro. O projeto de xadrez de Bauru é totalmente gratuito e realizado pelo Bauru Tênis Clube, Grêmio Recreativo Energético de Bauru (Greb) e Luso Bauru.