Bauru registrou um novo recorde de frio do ano na manhã desta terça-feira (14), com 6,8 graus às 4h20, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A marca superou a mínima registrada no último dia 12 de maio, quando a temperatura chegou a 7,1 graus na cidade a época.

De acordo com os radares do instituto, não há previsão de chuva para esta semana.

Ainda segundo o IPMet, as menores temperaturas registradas anteriormente em Bauru neste ano foram de 15,8 graus em janeiro, 17,1 graus em fevereiro, 15,2 graus em março, 14,8 graus em abril, 7,1 graus em maio, 9,9 graus em junho e agora os 6,8 graus de julho.