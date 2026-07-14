14 de julho de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FRIACA

Bauru registra nesta terça um novo recorde de frio do ano

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas
O termômetro do IPMet fez o registro às 4h20 desta terça-feira (14)
O termômetro do IPMet fez o registro às 4h20 desta terça-feira (14)

Bauru registrou um novo recorde de frio do ano na manhã desta terça-feira (14), com 6,8 graus às 4h20, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A marca superou a mínima registrada no último dia 12 de maio, quando a temperatura chegou a 7,1 graus na cidade a época.

De acordo com os radares do instituto, não há previsão de chuva para esta semana.

Ainda segundo o IPMet, as menores temperaturas registradas anteriormente em Bauru neste ano foram de 15,8 graus em janeiro, 17,1 graus em fevereiro, 15,2 graus em março, 14,8 graus em abril, 7,1 graus em maio, 9,9 graus em junho e agora os 6,8 graus de julho. 

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários