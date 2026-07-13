Jaú - Com o apoio do helicóptero Águia, no início da tarde deste domingo (12), após perseguição que terminou em um canavial, a Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante um suspeito de praticar furtos em lojas de uma rede de supermercados em Jaú (47 quilômetros de Bauru).

De acordo com o registro policial, o veículo onde estava o homem foi avistado por equipes policiais por volta das 13h30. O condutor desrespeitou ordem de parada e foi acompanhado pelas rodovias SP-304 e SP-225, com o apoio do Águia.

Os ocupantes do carro foram abordados em um canavial. Segundo a PM, um deles resistiu à prisão e foi contido com uso de arma de incapacitação neuromuscular. Ele teria admitido os furtos e permaneceu preso, à disposição da Justiça.