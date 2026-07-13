A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Aprovação de Projetos, abre nesta terça-feira (14) as inscrições do comércio ambulante para as comemorações do aniversário de 130 anos de Bauru. O cadastramento deve ser feito até sexta-feira (17), na Secretaria de Aprovação de Projetos, na rua Wenceslau Braz, 8-8. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais – CPF e RG ou CNH (original e cópia) e comprovante de residência no município de Bauru em nome do titular/interessado (original e cópia), das 9h às 12h ou das 14h às 16h. Será admitido apenas um cadastro por titular.

As comemorações do aniversário de Bauru estão marcadas para ocorrer entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, no Recinto Mello Moraes. Serão disponibilizados 60 espaços com metragem de 3 x 3 metros, para barracas, e 60 espaços com metragem de 3 x 6 metros, para trailers. Os espaços serão objeto de sorteio e, nos dois casos, os interessados, obrigatoriamente, devem residir em Bauru.

A destinação dos espaços será por meio de sorteio classificatório a ser realizado pela Secretaria de Aprovação de Projetos, no Parque Vitória Régia, no dia 20 de julho, às 10h. A ordem sorteada corresponderá à vaga demarcada. Após o sorteio, o contemplado deverá retirar na Secretaria de Aprovação de Projetos, de 21 a 24 de julho, das 9h às 12h e das 14h às 16h, a autorização para trabalhar no evento, com a numeração de sua vaga e as orientações e procedimentos necessários.