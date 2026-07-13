O projeto Polo Sonoro dá sequência à sua programação de aulas e apresentações musicais gratuitas em Bauru com a realização da 6.ª e da 7.ª edições, nos dias 15 e 16 de julho. Dessa vez, os artistas convidados serão o pianista e compositor paraguaio Oscar Aldama, que conduz o evento na quarta-feira (15); e a cantora, compositora e educadora Ana Malta, responsável pela masterclass na quinta-feira (16). As atividades nos dois dias acontecerão a partir das 19h, na sede da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, com reserva antecipada de ingressos pela plataforma Sympla. A iniciativa faz parte do Bauru Jazz Festival, o maior e mais importante evento de música instrumental do centro oeste paulista, que será realizado em agosto deste ano, no Sesc Bauru.

Abrindo a programação, no dia 15 de julho (quarta), Oscar Aldama conduz o workshop "Processos criativos com ênfase nos gêneros latino-americanos", onde aborda diferentes linguagens musicais da América Latina, explorando características rítmicas, sonoridades e possibilidades de adaptação para o piano. O encontro também fala sobre improvisação, composição e arranjo como ferramentas do processo criativo. Ao final da aula, haverá uma apresentação do artista para o público presente.

Já no dia 16 de julho (quinta), Ana Malta ministra a masterclass "Voz instrumental e improvisação vocal com ênfase nos ritmos brasileiros", em que a artista apresenta conceitos sobre a utilização da voz como instrumento. A atividade combina conteúdos teóricos e exercícios práticos em que os participantes terão contato com técnicas vocais inspiradas em diferentes ritmos nacionais. Ao final da aula, também haverá uma apresentação da cantora.