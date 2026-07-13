O projeto Polo Sonoro dá sequência à sua programação de aulas e apresentações musicais gratuitas em Bauru com a realização da 6.ª e da 7.ª edições, nos dias 15 e 16 de julho. Dessa vez, os artistas convidados serão o pianista e compositor paraguaio Oscar Aldama, que conduz o evento na quarta-feira (15); e a cantora, compositora e educadora Ana Malta, responsável pela masterclass na quinta-feira (16). As atividades nos dois dias acontecerão a partir das 19h, na sede da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, com reserva antecipada de ingressos pela plataforma Sympla. A iniciativa faz parte do Bauru Jazz Festival, o maior e mais importante evento de música instrumental do centro oeste paulista, que será realizado em agosto deste ano, no Sesc Bauru.
Abrindo a programação, no dia 15 de julho (quarta), Oscar Aldama conduz o workshop "Processos criativos com ênfase nos gêneros latino-americanos", onde aborda diferentes linguagens musicais da América Latina, explorando características rítmicas, sonoridades e possibilidades de adaptação para o piano. O encontro também fala sobre improvisação, composição e arranjo como ferramentas do processo criativo. Ao final da aula, haverá uma apresentação do artista para o público presente.
Já no dia 16 de julho (quinta), Ana Malta ministra a masterclass "Voz instrumental e improvisação vocal com ênfase nos ritmos brasileiros", em que a artista apresenta conceitos sobre a utilização da voz como instrumento. A atividade combina conteúdos teóricos e exercícios práticos em que os participantes terão contato com técnicas vocais inspiradas em diferentes ritmos nacionais. Ao final da aula, também haverá uma apresentação da cantora.
As atividades, com duração aproximada de 2h30, integram a programação do projeto Polo Sonoro, voltado à divulgação da música brasileira por meio de encontros com artistas renomados. As masterclasses promovem um intercâmbio de conhecimento e experiências entre os participantes, ampliando o acesso e estimulando a difusão musical na região.
"Um dos principais objetivos do Polo Sonoro é criar oportunidades para que estudantes, músicos e o público em geral tenham contato com profissionais que são referência em suas áreas. Dessa vez, teremos a presença de dois artistas que desenvolvem um trabalho reconhecido dentro e fora do Brasil e compartilham uma visão muito rica sobre criatividade, improvisação e expressão musical. É uma programação gratuita que fortalece ainda mais a cena cultural de Bauru", destaca Paulo Maia, um dos organizadores do projeto, que é uma realização da Associação Pró-Música Allegro, com patrocínio da Lei Federal Aldir Blanc, por meio do edital lançado pela Secretaria da Cultura de Bauru.
Sobre os artistas
Formado em Piano Clássico e Piano MPB/Jazz pelo Conservatório de Tatuí e licenciado em Música pela Universidade Metropolitana de Santos, o paraguaio radicado no Brasil Oscar Aldama construiu uma sólida trajetória como pianista e compositor. Ao longo da carreira, dividiu o palco com artistas como Raul de Souza, Toquinho, Thiago Espírito Santo e Arismar do Espírito Santo, além de músicos internacionais, como José Luis Quintana "Changuito", referência da música cubana. Também participou como solista convidado de importantes orquestras paraguaias e em festivais nacionais e internacionais de jazz, sendo vencedor do Concurso de Piano Guiomar Novaes, na categoria Piano Popular, em 2021.
Cantora, compositora e professora do Conservatório de Tatuí desde 2009, Ana Malta é formada em canto lírico e popular pela mesma instituição e consolidou sua carreira como uma das principais referências na música nacional contemporânea. Integrante da Vintena Brasileira, grupo com o qual gravou cinco álbuns e se apresentou ao lado de nomes como Hermeto Pascoal e Hamilton de Holanda, lançou em 2019 o álbum autoral Outra Voz. Ana Malta e Oscar Aldama também já desenvolvem um trabalho em parceria. Em 2023, lançaram o álbum Rente América e realizaram turnês em países da América do Sul e Europa.
Serviço
Masterclass – Oscar Aldama
Data: 15 de julho (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Sede da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, na rua Saint Martin, 15-41
Ingressos: Gratuitos e reservados pelo Sympla
Masterclass – Ana Malta
Data: 16 de julho (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Sede da Orquestra Sinfônica Municipal de Bauru, na rua Saint Martin, 15-41
Ingressos: Gratuitos e reservados pelo Sympla