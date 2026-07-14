14 de julho de 2026
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Emprega Bauru divulga 53 novas vagas de trabalho nesta semana

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 53 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Ajudante de Obras – 2 vagas

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 5 vagas

Analista de Operações I - Administrativo (Pré-Judicial) – 2 vagas

Aplicador de películas automotivas e acessórios – 1 vaga

Assistente comercial e de vendas – 1 vaga

Assistente de compras – 1 vaga

Assistente de Orçamento de Obras – 1 vaga

Assistente RH/DP – 1 vaga

Atendente – 1 vaga

Atendente 6x1 – 1 vaga

Atendente de loja (Centro) – 1 vaga

Atendente de loja de conveniência – 2 vagas

Auxiliar de cozinha 2 – 1 vaga

Auxiliar de limpeza - vaga exclusiva para PCD – 2 vagas

Auxiliar de loja – 2 vagas

Auxiliar de manutenção predial – 2 vagas

Consultor de vendas – 2 vagas

Costureiro (a) – 3 vagas

Emissão de Boletos – 1 vaga

Estágio Engenharia Civil – 1 vaga

Farmacêutico (a) – 1 vaga

Mecânico náutico – 1 vaga

Motorista de caminhão entregador – 2 vagas

Operador de prensa – 2 vagas

Operador de prensa 2 – 1 vaga

Operadora de caixa – 1 vaga

Professor de natação e hidroginástica – 1 vaga

Promotor de serviços – 1 vaga

Recepcionista – 1 vaga

Serviços gerais para creche pet – 2 vagas

Superior de vendas – 1 vaga

Técnico em manutenção – Parks&Games – 1 vaga

Vendedor (a) – 2 vagas

Vendedor interno – 3 vagas

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