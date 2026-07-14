A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 53 novas vagas de emprego da semana.Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de Obras – 2 vagas
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 5 vagas
Analista de Operações I - Administrativo (Pré-Judicial) – 2 vagas
Aplicador de películas automotivas e acessórios – 1 vaga
Assistente comercial e de vendas – 1 vaga
Assistente de compras – 1 vaga
Assistente de Orçamento de Obras – 1 vaga
Assistente RH/DP – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente 6x1 – 1 vaga
Atendente de loja (Centro) – 1 vaga
Atendente de loja de conveniência – 2 vagas
Auxiliar de cozinha 2 – 1 vaga
Auxiliar de limpeza - vaga exclusiva para PCD – 2 vagas
Auxiliar de loja – 2 vagas
Auxiliar de manutenção predial – 2 vagas
Consultor de vendas – 2 vagas
Costureiro (a) – 3 vagas
Emissão de Boletos – 1 vaga
Estágio Engenharia Civil – 1 vaga
Farmacêutico (a) – 1 vaga
Mecânico náutico – 1 vaga
Motorista de caminhão entregador – 2 vagas
Operador de prensa – 2 vagas
Operador de prensa 2 – 1 vaga
Operadora de caixa – 1 vaga
Professor de natação e hidroginástica – 1 vaga
Promotor de serviços – 1 vaga
Recepcionista – 1 vaga
Serviços gerais para creche pet – 2 vagas
Superior de vendas – 1 vaga
Técnico em manutenção – Parks&Games – 1 vaga
Vendedor (a) – 2 vagas
Vendedor interno – 3 vagas