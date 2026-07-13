A Sociedade Amigos da Cultura (SAC) realiza neste sábado (18) sua festa julina, em Bauru, a partir das 16h, na rua Sete de Setembro 10-53, centro. O evento contará com as tradicionais bebidas e comidas típicas e atrações para todos os públicos. A oficina de fuxico com Gabriel Félix acontecerá às 16h.

Às 17h30 Juju à Mão realiza o bingo e logo em seguida, às 18h30 será a vez da vivência de forró com Tobias Terceiro. Às 19h será a vez de Luiza Carvalho fazer a leitura do livro Parede Caiada, de sua autoria. A peça de teatro "O “Medo da onça Caetana” com o Núcleo Ferruada tem início às 19h30. Às 20h haverá a apresentação do grupo Maracatu Abayumi e encerrando a programação artística, às 20h30 acontece a quadrilha da SAC.