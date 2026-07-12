As Bibliotecas Municipais de Bauru terão uma programação especial de férias em julho, voltada para crianças e adolescentes. As atividades começaram na última semana e vão até o dia 30 de julho, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, nas Bibliotecas Ramais da Vila Falcão e do Núcleo Geisel, e na Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde. As atividades são gratuitas e sem necessidade de agendamento prévio.
A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, e tem como proposta incentivar a leitura. As pessoas interessadas em realizar empréstimos nas Bibliotecas Municipais de Bauru podem consultar o acervo e a disponibilidade dos livros no site da prefeitura, emhttps://www2.bauru.sp.gov.br/sist_biblioteca/
PROGRAMAÇÃO
Biblioteca Rodrigues
de Abreu
Avenida Nações Unidas, 8-9 - Centro
De segunda a sexta feira das 8h às 16h
- Atividades lúdicas de pintura
- Jogos literários
- Brinquedoteca
Mediação de Leitura e Contação de Histórias- Projeto Bibliotecas Vivas
A Biblioteca convida toda a comunidade para participar das atividades de Mediação de Leitura do Projeto Bibliotecas Vivas, uma iniciativa que promove o incentivo à leitura, à imaginação e ao desenvolvimento cultural por meio do contato com a literatura
Datas - 15/07, 16/07, 22/07 e 23/07, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h
Contação de histórias com a CIA KOI, proporcionando um momento de encantamento, diversão e aproximação com o universo literário
Dia 17/07, às 14h30
Projeto 'Em Busca dos Cachinhos Perdidos', com Van Garcia
Contação acompanhada de atividade de desenho com guache sobre os diferentes tipos de cabelo. Por meio da contação de histórias e da literatura infantil, o projeto busca promover o respeito à diversidade, mostrando às crianças que existem diferentes texturas, cores e formatos de cabelo. A proposta incentiva a valorização das diferenças, fortalece a autoestima e contribui para a conscientização sobre a importância de combater o bullying e o preconceito no ambiente escolar
Dia 15/07, às 8h e às 14h
Biblioteca Ramal da Vila Falcão
Rua Domingos Bertoni, 7-50
Atividades de quarta e sexta-feira
Projeto 'Detetives Literários - Em Busca do Tesouro da Imaginação'
Mediação de leitura interativa em que objetos relacionados aos personagens da história são escondidos entre as estantes da biblioteca. A atividade convida as crianças a se tornarem verdadeiras detetives literárias, explorando o espaço em busca de pistas que as conectem à narrativa. O projeto tem como objetivo estimular a imaginação, a criatividade e o interesse pela leitura, proporcionando uma experiência lúdica e envolvente a partir da história apresentada
Projeto 'Em Busca dos Cachinhos Perdidos', com Van Garcia
Contação acompanhada de atividade de desenho com guache sobre os diferentes tipos de cabelo. Por meio da contação de histórias e da literatura infantil, o projeto busca promover o respeito à diversidade, mostrando às crianças que existem diferentes texturas, cores e formatos de cabelo. A proposta incentiva a valorização das diferenças, fortalece a autoestima e contribui para a conscientização sobre a importância de combater o bullying e o preconceito no ambiente escolar
Biblioteca Ramal do Núcleo Geisel
Rua Alziro Zarur, 5-8
Atividades de segunda, quarta e sexta-feira
Projeto 'Rodinhas de histórias'
- Leitura individual e coletiva - incentivo à prática da leitura de forma autônoma e compartilhada, promovendo o desenvolvimento da compreensão leitora e o prazer pelo universo literário
- Debates literários e rodas de conversa - momentos de diálogo e troca de experiências sobre as obras lidas, estimulando a interpretação, a reflexão crítica e a expressão de opiniões
- Desenhos literários - desenhar com inspiração nas histórias lidas, permitindo que os participantes expressem sua compreensão e criatividade por meio da linguagem visual
- Mediação de leitura - atividades conduzidas para aproximar os leitores dos textos literários, favorecendo a compreensão, o envolvimento e a formação de novos leitores
- Declamação de poesias - apresentações de poemas que incentivam a oralidade, a sensibilidade artística, a apreciação da literatura e a valorização da expressão verbal
Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde
Rua Gabriel Morales, 1-24
Atividades de segunda a sexta-feira
Projeto 'Colorindo Histórias'
- Leitura individual e coletiva - incentivo à prática da leitura de forma autônoma e compartilhada, promovendo o desenvolvimento da compreensão leitora e o prazer pelo universo literário
- Desenhos literários - desenhar com inspiração nas histórias lidas, permitindo que os participantes expressem sua compreensão e criatividade por meio da linguagem visual
- Brinquedoteca