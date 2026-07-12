As Bibliotecas Municipais de Bauru terão uma programação especial de férias em julho, voltada para crianças e adolescentes. As atividades começaram na última semana e vão até o dia 30 de julho, na Biblioteca Rodrigues de Abreu, nas Bibliotecas Ramais da Vila Falcão e do Núcleo Geisel, e na Sala de Leitura do Jardim Ouro Verde. As atividades são gratuitas e sem necessidade de agendamento prévio.

A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, e tem como proposta incentivar a leitura. As pessoas interessadas em realizar empréstimos nas Bibliotecas Municipais de Bauru podem consultar o acervo e a disponibilidade dos livros no site da prefeitura, emhttps://www2.bauru.sp.gov.br/sist_biblioteca/

PROGRAMAÇÃO