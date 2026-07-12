A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o Festival de Inverno de 14 a 17 de julho, no Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves". Em todos os dias, o início será às 20h. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no dia de cada evento, limitado a um ingresso por pessoa, a partir das 19h, no Teatro Municipal.

O Festival de Inverno volta ao calendário cultural de Bauru com apresentações que celebram a música erudita, a formação de novos músicos e a Música Popular Brasileira (MPB). Com quatro noites de concertos e espetáculos, o festival reafirma o compromisso do município com a democratização do acesso à cultura, proporcionando ao público apresentações de alta qualidade artística e valorizando importantes instituições e artistas de Bauru

A programação foi construída para evidenciar o diálogo entre a tradição da música de concerto e a diversidade da música popular brasileira, aproximando diferentes públicos e promovendo experiências artísticas acessíveis a toda a comunidade. A parceria com instituições como ABDA, Sesi, Allegro Suzuki e Alumia Criativa foi o que tornou possível a realização do Festival neste ano.

Programação de terça a sexta-feira