O presidente Donald Trump, cujas controversas iniciativas frequentemente geram instabilidade global e dividem a opinião pública norte-americana, acumula também um histórico de reveses políticos. No episódio mais recente, Trump interveio junto à Fifa para tentar anular a suspensão do jogador norte-americano Folarin Balogun, expulso na partida contra a Bósnia.

O pedido acabou infelizmente sendo acatado pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, permitindo que Balogun entrasse em campo contra a Bélgica na última segunda-feira, dia 6.

O desfecho, contudo, não foi o esperado: a seleção dos EUA sofreu uma goleada por 4x1 e foi eliminada da competição, transformando a interferência política em mais um desgaste para a imagem da Casa Branca. Esse cenário de insucessos se estende à esfera internacional e doméstica.