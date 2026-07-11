A ex-primeira dama Michele Bolsonaro denunciou seguidos ataques e humilhações pela ala machista da política, como a grotesca declaração de que "mulher vota mal". Abriu uma crise no núcleo da candidatura de Flávio Bolsonaro que vai além de uma simples querela de família para se transformar numa fratura política. Isto somente a quatro meses da meses da eleição.

Michele considerou-se "maltratada, desrespeitada e humilhada" pelo enteado, em vídeo de 27 minutos postado na rede social. A senhora Bolsonaro, que presidia o PL Mulher, encarnava a luta por espaço dentro da direita, com intenções claras de construir uma plataforma política que possa abrigar as mulheres. Ela é uma figura forte no meio evangélico e nos movimentos em defesa do tratamento equânime para as mulheres. Agora, há dúvidas se Michele irá disputar uma eleição bastante favorável para o Senado pelo Distrito Federal.

Mesmo depois do senador Flávio Bolsonaro ter pedido "perdão" pelo "mal entendido", as coisas pioraram com as críticas do blogueiro Paulo Figueiredo. Este afirmou, e repetiu, que "as mulheres não sabem votar". Estatísticas da extrema direita norte-americana confirmariam que "as mulheres votam mal, principalmente as solteiras, já que a tendência é as casadas acompanharem o voto do marido". E as que não concordarem "podem arrancar os pentelhos das calcinhas".