Uma tentativa de furto de gado mobilizou a Polícia Civil após criminosos invadirem uma propriedade rural na região de Lins na noite da última terça-feira (7). A ação foi interrompida por vizinhos, que perceberam a movimentação suspeita e impediram que os animais fossem levados. O caso foi registrado na manhã de quarta-feira (8) na Central de Polícia Judiciária (CPJ). De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h, três homens ainda não identificados entraram no pasto da fazenda e utilizaram pedaços de cana-de-açúcar para atrair os bovinos até a cerca da propriedade.

Após aproximarem os animais, os suspeitos amarraram o gado junto à cerca, com a intenção de retirá-lo por baixo da divisão da fazenda. No entanto, a ação foi percebida por moradores vizinhos, o que levou os criminosos a abandonarem o local antes de concluir o furto. Nenhum animal foi levado. Uma das testemunhas informou à polícia apenas o primeiro nome de outra pessoa que também teria presenciado a tentativa de crime e se comprometeu a fornecer mais informações para auxiliar nas investigações.

Embora a propriedade conte com câmeras de monitoramento, os equipamentos não registraram a movimentação dos suspeitos, conforme consta no boletim de ocorrência. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar os autores da tentativa de furto. As informações são do portal Nova TV.