A equipe feminina sub-13 de Ginástica Artística de Bauru brilhou nos 68º Jogos Regionais, disputados em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), ao conquistar o título por equipes e somar uma série de medalhas individuais. O desempenho consolidou o município entre os destaques da modalidade na competição. O ouro coletivo foi garantido pelas ginastas Beatriz dos Santos, Rebeca Landis, Anna Peres, Luiza Souza e Lavínia Oliveira, que apresentaram alto nível técnico durante toda a disputa e asseguraram o lugar mais alto do pódio.

No individual geral, Bauru também dominou a categoria. Beatriz dos Santos sagrou-se campeã, enquanto Rebeca Landis ficou com o vice-campeonato, reforçando a superioridade da equipe bauruense. Principal destaque da competição, Beatriz conquistou ainda as medalhas de ouro nas provas de solo e paralelas assimétricas, além do bronze na trave. Rebeca também teve atuação de destaque, vencendo a prova da trave, conquistando a prata no solo, o bronze no salto e a medalha de prata no individual geral.

Outra atleta premiada foi Luiza Souza, que garantiu o bronze nas paralelas assimétricas. Já Anna Peres e Lavínia Oliveira tiveram participação decisiva na campanha do título por equipes, contribuindo com notas importantes ao longo da competição.