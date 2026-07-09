Um aposentado de 84 anos teve um prejuízo de aproximadamente R$ 5,5 mil após cair em um golpe enquanto utilizava um caixa eletrônico em uma agência bancária de Garça (70 quilômetros de Bauru). O caso foi registrado como estelionato na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Marília e será investigado pela Delegacia de Polícia de Garça. Segundo o boletim de ocorrência, o idoso esteve na agência no dia 5 de junho para realizar um saque. Como não tinha familiaridade com o terminal de autoatendimento, pediu ajuda a um homem que estava nas proximidades.

Depois de concluir a operação, ele deixou o local sem notar qualquer irregularidade. No entanto, dias mais tarde, ao conferir o extrato bancário com o auxílio da neta, descobriu diversas movimentações financeiras que não havia autorizado, inclusive a utilização do limite do cheque especial. O extrato apontou três saques de R$ 1 mil realizados no próprio dia 5 de junho, outros cinco saques de R$ 400 efetuados em 15 de junho e mais um saque de R$ 100 no dia 22 de junho. Somadas, as transações indevidas resultaram em um prejuízo de cerca de R$ 5,5 mil.

A principal suspeita é de que o homem que prestou auxílio ao aposentado tenha obtido os dados do cartão bancário durante o atendimento e, posteriormente, utilizado essas informações para realizar os saques. Assim que percebeu a fraude, a vítima bloqueou o cartão junto à instituição financeira e registrou a ocorrência. O boletim permitirá ainda a solicitação das imagens das câmeras de segurança da agência, que poderão contribuir para a identificação do suspeito e para a contestação das movimentações junto ao banco. As informações são do site Garça em Foco.