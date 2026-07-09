Nesta quarta-feira, 9 de julho, o Estado de São Paulo celebra um dos feriados cívicos mais importantes de sua história: a Revolução Constitucionalista de 1932. A data homenageia o movimento armado liderado por paulistas que exigiam a convocação de uma Assembleia Constituinte e a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil durante o governo de Getúlio Vargas.

Bauru tem muito a ver com esse conflito. As marcas estão espalhadas pela cidade, em monumentos, em nomes de ruas (Rubens Arruda, Alfredo Ruiz, Agenor Meira), avenidas (Getúlio Vargas, Pedro de Toledo), praça (9 de julho, em frente a ITE), mausoléu e também no Museu Histórico e Militar de Bauru, onde peças e documentos ajudam a contar como o município participou desse importante capítulo da história do nosso país (veja o vídeo abaixo).

O conflito teve início em 9 de julho de 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder após a Revolução de 1930. Na época, o país era governado sem uma Constituição em vigor, e diversos setores da sociedade paulista defendiam o restabelecimento da ordem constitucional e maior autonomia para os estados. A mobilização reuniu militares, voluntários e civis em uma campanha que durou cerca de três meses. Apesar da derrota militar das tropas paulistas, o movimento teve importante repercussão política. Em 1933, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição de 1934, considerada um marco na reorganização institucional do país.