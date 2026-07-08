Lins - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (8), em Lins (102 quilômetros de Bauru), um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em uma região já conhecida pela atuação recorrente desse tipo de crime. O homem chegou a jogar entorpecentes e balança em imóveis vizinhos ao perceber a ação policial, mas não conseguiu escapar do flagrante.

A operação, coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), contou com apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Setor de Investigações Gerais (SIG).

De acordo com informações da polícia, a investigação vinha sendo conduzida em bairros próximos, como Primavera, União e Parque dos Trabalhadores, onde foi identificada dinâmica típica de atuação estruturada ligada ao comércio ilegal de drogas.