Lins - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (8), em Lins (102 quilômetros de Bauru), um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em uma região já conhecida pela atuação recorrente desse tipo de crime. O homem chegou a jogar entorpecentes e balança em imóveis vizinhos ao perceber a ação policial, mas não conseguiu escapar do flagrante.
A operação, coordenada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), contou com apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Setor de Investigações Gerais (SIG).
De acordo com informações da polícia, a investigação vinha sendo conduzida em bairros próximos, como Primavera, União e Parque dos Trabalhadores, onde foi identificada dinâmica típica de atuação estruturada ligada ao comércio ilegal de drogas.
Durante diligências, os policiais receberam informação de que um homem estaria fracionando entorpecentes no quintal de um imóvel. Ao chegarem ao local, as equipes observaram movimentação considerada suspeita, com várias pessoas em frente à residência.
Uma delas teria alertado sobre a presença policial e o suspeito acabou descartando objetos por um muro nos fundos. Ele foi abordado e, nas buscas, os policiais localizaram uma balança de precisão em um terreno próximo e porções de maconha prontas para a venda em um imóvel vizinho.
Na ação, também foi apreendida uma faca com vestígios da droga. O homem foi conduzido à Dise e autuado em flagrante por tráfico de drogas. A autoridade policial considerou, entre outros elementos, a quantidade de maconha apreendida, os instrumentos utilizados no preparo e a tentativa de ocultação do material ilícito.
Ainda segundo a polícia, o crime teria sido praticado nas proximidades de uma escola estadual, circunstância que pode agravar a pena imposta ao indiciado, conforme previsto na legislação vigente.