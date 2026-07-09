O segundo semestre de 2026 tende a ser mais desafiador para empresas e consumidores. O ambiente econômico, que já exige cautela, ganha novos elementos de pressão vindos tanto do cenário internacional quanto da realidade doméstica.

No exterior, os conflitos geopolíticos seguem elevando a incerteza global. Tensões no Oriente Médio, disputas comerciais e mudanças na política monetária das principais economias aumentam a volatilidade dos mercados e dificultam o planejamento das empresas. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve continua demonstrando preocupação com a inflação, mantendo o mercado atento à possibilidade de juros elevados por mais tempo.

No Brasil, embora o FMI tenha revisado para cima a projeção de crescimento do PIB, reconhecendo a resiliência da economia brasileira, isso não elimina os desafios que estão postos para os próximos meses.