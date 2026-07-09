O segundo semestre de 2026 tende a ser mais desafiador para empresas e consumidores. O ambiente econômico, que já exige cautela, ganha novos elementos de pressão vindos tanto do cenário internacional quanto da realidade doméstica.
No exterior, os conflitos geopolíticos seguem elevando a incerteza global. Tensões no Oriente Médio, disputas comerciais e mudanças na política monetária das principais economias aumentam a volatilidade dos mercados e dificultam o planejamento das empresas. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve continua demonstrando preocupação com a inflação, mantendo o mercado atento à possibilidade de juros elevados por mais tempo.
No Brasil, embora o FMI tenha revisado para cima a projeção de crescimento do PIB, reconhecendo a resiliência da economia brasileira, isso não elimina os desafios que estão postos para os próximos meses.
A inflação ainda não está completamente controlada. Mesmo com indicadores recentes mostrando desaceleração em alguns segmentos, o consumidor continua convivendo com aumentos de preços que comprometem a renda disponível.
A isso se soma um dos maiores obstáculos para a atividade econômica: o elevado custo do dinheiro. Juros altos encarecem o crédito, reduzem investimentos, aumentam o custo financeiro das empresas e pressionam famílias já endividadas. Para uma economia como a brasileira, fortemente dependente de financiamento bancário, essa condição representa um freio importante ao crescimento.
O consumidor, por sua vez, enfrenta um ambiente de orçamento apertado. O comprometimento de renda com dívidas, aliado ao alto custo do crédito, limita a capacidade de consumo e aumenta a preocupação com a inadimplência. Quando o consumidor perde capacidade de compra, toda a cadeia produtiva sente os efeitos.
Do lado empresarial, o cenário também inspira atenção. Grande parte das empresas brasileiras depende de capital de terceiros para financiar capital de giro, investimentos e expansão dos negócios. Com recursos mais caros e seletivos, companhias excessivamente alavancadas tendem a sofrer mais. Nesse contexto, eficiência financeira deixa de ser diferencial e passa a ser questão de sobrevivência. Isso tudo em um ambiente de polarização política, tendo ainda eleições em outubro.
Mas é justamente nos períodos mais difíceis que surgem as maiores oportunidades. Quando o risco sistêmico aumenta, ou seja, aquele risco que afeta toda a economia e não pode ser evitado, as empresas precisam concentrar energia naquilo que podem controlar: os riscos não sistêmicos.
Em outras palavras, ninguém consegue mudar a taxa de juros, eliminar conflitos internacionais ou controlar a inflação. Porém, cada empresa pode fortalecer sua competitividade.
Investir em inovação, tecnologia, qualificação de equipes, produtividade, gestão financeira, relacionamento com clientes, posicionamento de marca e diferenciação de produtos são estratégias capazes de reduzir vulnerabilidades e ampliar a capacidade de enfrentar períodos turbulentos.
Empresas que conseguem produzir melhor, vender melhor, atender melhor e controlar melhor seus custos tendem a atravessar crises com menos desgaste. Enquanto algumas organizações concentram esforços reclamando do cenário, outras aproveitam o momento para construir vantagens competitivas que permanecerão mesmo quando o ambiente econômico melhorar.
O segundo semestre exigirá prudência, planejamento e disciplina. Os desafios são evidentes e não devem ser subestimados. Porém, também será um período de seleção natural dos negócios: aqueles que investirem em seus diferenciais competitivos terão mais condições de transformar adversidades externas em oportunidades internas.
Afinal, quando o risco sistêmico aumenta, a melhor resposta não é a paralisia, mas o fortalecimento dos fatores que dependem exclusivamente da gestão empresarial. E é justamente aí que reside a diferença entre sobreviver ao mercado e liderar o mercado.