Policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) realizavam diligências na quadra 3 da Rua Zenzo Kikuti, no bairro Ouro Verde, quando flagraram um adolescente de 17 anos em um local conhecido como "biqueira da viela", suspeito de comercializar drogas.

Segundo a Polícia Civil, o jovem já havia sido apreendido em janeiro deste ano no mesmo endereço, também por envolvimento com o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação dos investigadores, o adolescente tentou fugir pela viela, mas foi alcançado e abordado no acesso à Rua Tomaz Bosco.

Durante a revista, os policiais encontraram com o suspeito 134 pinos do tipo eppendorf contendo cocaína, 33 porções de maconha, 22 frascos com "buchas" de maconha, 19 frascos contendo haxixe, outros três envelopes com "buchas" de maconha, além de R$ 25 em dinheiro. O adolescente foi encaminhado à sede do SIG de Bauru, onde a autoridade policial determinou sua apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, considerado equiparado a crime hediondo. O menor permaneceu assistido por sua mãe durante os procedimentos legais.