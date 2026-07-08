Botucatu - Nesta sexta (10), sábado (11) e domingo (12), Botucatu (100 quilômetros de Bauru) volta a respirar música, cultura e atitude com mais uma edição do Fim de Semana Mundial do Rock, que será realizado na avenida do Fórum, no Jardim Riviera. O evento contará com cerca de 20 bandas, distribuídas em três dias de programação, e reunirá diferentes vertentes do rock, como punk, hardcore e metal. Entre os nomes de peso confirmados, estão Ratos de Porão e Cólera.

Há 19 anos fortalecendo a cena independente e a cultura rock no interior paulista, o festival se consolidou como um dos principais encontros do gênero na região, reunindo bandas autorais, artistas consagrados, gastronomia, economia criativa e ações solidárias.

Formada em 1979, Cólera é uma das bandas mais importantes da história do punk hardcore nacional, reconhecida internacionalmente por sua postura contestadora, independência artística e influência sobre diferentes gerações.