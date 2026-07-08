Botucatu - Nesta sexta (10), sábado (11) e domingo (12), Botucatu (100 quilômetros de Bauru) volta a respirar música, cultura e atitude com mais uma edição do Fim de Semana Mundial do Rock, que será realizado na avenida do Fórum, no Jardim Riviera. O evento contará com cerca de 20 bandas, distribuídas em três dias de programação, e reunirá diferentes vertentes do rock, como punk, hardcore e metal. Entre os nomes de peso confirmados, estão Ratos de Porão e Cólera.
Há 19 anos fortalecendo a cena independente e a cultura rock no interior paulista, o festival se consolidou como um dos principais encontros do gênero na região, reunindo bandas autorais, artistas consagrados, gastronomia, economia criativa e ações solidárias.
Formada em 1979, Cólera é uma das bandas mais importantes da história do punk hardcore nacional, reconhecida internacionalmente por sua postura contestadora, independência artística e influência sobre diferentes gerações.
Já o Ratos de Porão, na estrada desde 1981, é reconhecido como um dos maiores nomes da música extrema latino-americana, misturando hardcore, punk e thrash metal em uma trajetória de mais de quatro décadas e reconhecimento mundial.
Representando a força da cena local, a ROCK.COM, fundada em Botucatu em 1998, sobe ao palco na sexta-feira (10) trazendo um repertório diverso e celebrando quase 30 anos de história dentro da cultura rock da cidade.
Além dos shows, o evento contará com food trucks com o melhor da gastronomia popular, chopp, drinks, área de convivência, expositores e empreendedores locais e ação solidária, com a arrecadação de fraldas e de leite.
O festival também reforça sua proposta de valorização da cultura independente, da economia criativa e da ocupação cultural dos espaços públicos, promovendo um ambiente de encontro entre música, arte e comunidade.
Serviço
Fim de Semana Mundial do Rock
Data: dias 10, 11 e 12 de julho (sexta, sábado e domingo)
Sexta, das 16h às 22h
Sábado, das 12h às 22h
Domingo, das 12h às 22h
Entrada Gratuita
Localização https://maps.app.goo.gl/xnTuTLNvtNQdtauQ7
Informações pelo Instagram: https://instagram.com/botucatu_metalstock , Facebook: https://www.facebook.com/Botucatumetalstock e site fimdesemanamundialdorock.com.br