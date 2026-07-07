Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (7), em Bauru, suspeito de vender hormônios e anabolizantes de origem estrangeira, sem a comprovação de registro sanitário ou rastreio nacional. Com ele, foram encontradas caixas e frascos de vários produtos, além de seringas e agulhas.
O mandado de busca judicial em um endereço ligado ao investigado foi cumprido por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, com apoio de policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG).
No local, foram encontrados itens como testosterona, oxandrolona, trembolona, nandrolona, drostanolona e metandrostenolona, além de 77 embalagens de uma empresa que vende anabolizantes, seringas e agulhas.
O responsável foi autuado em flagrante com base no artigo 273 do Código Penal, que trata da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.
"A variedade, a quantidade e a forma de acondicionamento afastaram, em tese, a hipótese de mero uso pessoal, indicando depósito para venda, distribuição ou entrega a consumo", diz nota da Polícia Civil.
"A diligência também reforçou o risco concreto à saúde pública, diante da ausência de garantia quanto à composição, concentração, conservação e origem dos produtos", complementa a corporação.