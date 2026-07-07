Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta terça-feira (7), em Bauru, suspeito de vender hormônios e anabolizantes de origem estrangeira, sem a comprovação de registro sanitário ou rastreio nacional. Com ele, foram encontradas caixas e frascos de vários produtos, além de seringas e agulhas.

O mandado de busca judicial em um endereço ligado ao investigado foi cumprido por equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, com apoio de policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG).

No local, foram encontrados itens como testosterona, oxandrolona, trembolona, nandrolona, drostanolona e metandrostenolona, além de 77 embalagens de uma empresa que vende anabolizantes, seringas e agulhas.