Uma boca de lobo localizada no quarteirão 3 da Rua Major Fraga, no Jardim Estoril, em Bauru, tem colocado em risco quem circula pelo local.

A tampa da boca de lobo está quebrada em alguns pontos e desencaixada do bueiro, o que representa risco de queda para os frequentadores do espaço, conhecido como "Cinturão Verde do Estoril", utilizado para recreação, caminhadas e outras atividades ao ar livre.

Cerca de 10 metros dessa boca de lobo existe outra que está com a tampa quebrada, mas encaixada no bueiro. A rua registra grande fluxo de veículos, incluindo caminhões, o que pode ter contribuído para as quebras das tampas. Questionada a respeito a Prefeitura de Bauru informou, por meio de nota, que "A previsão é de que a substituição das tampas seja realizada nesta quarta-feira, conforme o cronograma de serviços da Secretaria de Infraestrutura",

