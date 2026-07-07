07 de julho de 2026
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EM BOTUCATU

Enxame de abelhas invade carro e mobiliza equipe; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Acontece Botucatu

Um enxame migratório de abelhas africanizadas surpreendeu trabalhadores ao se instalar no interior de um veículo estacionado no bairro Villas Paraíso, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na tarde desta segunda-feira (6). A ocorrência mobilizou a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS), que realizou a captura dos insetos de forma segura, sem registro de feridos. As informações são do portal Acontece Botucatu.

De acordo com a Vigilância Ambiental em Saúde, os trabalhadores haviam deixado o automóvel aberto enquanto executavam um serviço nas proximidades. Ao retornarem, encontraram o enxame ocupando o interior do veículo e solicitaram o apoio da equipe especializada para a remoção. O manejo foi realizado com segurança e sem incidentes. Após a captura, as abelhas foram encaminhadas ao Setor de Apicultura da Unesp de Botucatu, onde receberão a destinação adequada.

Ao encontrar enxames de abelhas, a população não deve tentar afastar ou remover os insetos por conta própria. Qualquer tentativa de intervenção pode provocar ataques e colocar pessoas em risco. Em situações assim, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.

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