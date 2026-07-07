Um enxame migratório de abelhas africanizadas surpreendeu trabalhadores ao se instalar no interior de um veículo estacionado no bairro Villas Paraíso, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), na tarde desta segunda-feira (6). A ocorrência mobilizou a equipe da Vigilância Ambiental em Saúde (VAS), que realizou a captura dos insetos de forma segura, sem registro de feridos. As informações são do portal Acontece Botucatu.

De acordo com a Vigilância Ambiental em Saúde, os trabalhadores haviam deixado o automóvel aberto enquanto executavam um serviço nas proximidades. Ao retornarem, encontraram o enxame ocupando o interior do veículo e solicitaram o apoio da equipe especializada para a remoção. O manejo foi realizado com segurança e sem incidentes. Após a captura, as abelhas foram encaminhadas ao Setor de Apicultura da Unesp de Botucatu, onde receberão a destinação adequada.

Ao encontrar enxames de abelhas, a população não deve tentar afastar ou remover os insetos por conta própria. Qualquer tentativa de intervenção pode provocar ataques e colocar pessoas em risco. Em situações assim, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193.