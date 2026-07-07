Um homem de 70 anos morreu e teve o corpo encontrado no fim da noite desta segunda-feira (6), no quilômetro 374 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), na zona rural de Arealva (a 41 quilômetros de Bauru). A vítima portava o RG e foi identificada em boletim de ocorrência como Salvador Vicente Gonçalves.

Segundo o registro policial, no local onde Salvador foi encontrado, os policiais militares rodoviários localizaram pedaços supostamente pertencentes a um caminhão, indicando um provável atropelamento. O motorista não estava no local.

Uma equipe do Samu foi até o local e constatou o óbito. O caso foi registrado no Plantão Policial de Bauru e será investigado.