07 de julho de 2026
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SOB INVESTIGAÇÃO

Idoso de 70 anos morre em rodovia na região de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Bruno Freitas/Arquivo JCNET
Policiais militares rodoviários encontraram pedaços de um suposto caminhão pelo local
Policiais militares rodoviários encontraram pedaços de um suposto caminhão pelo local

Um homem de 70 anos morreu e teve o corpo encontrado no fim da noite desta segunda-feira (6), no quilômetro 374 da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), na zona rural de Arealva (a 41 quilômetros de Bauru). A vítima portava o RG e foi identificada em boletim de ocorrência como Salvador Vicente Gonçalves.

Segundo o registro policial, no local onde Salvador foi encontrado, os policiais militares rodoviários localizaram pedaços supostamente pertencentes a um caminhão, indicando um provável atropelamento. O motorista não estava no local.

Uma equipe do Samu foi até o local e constatou o óbito. O caso foi registrado no Plantão Policial de Bauru e será investigado.

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