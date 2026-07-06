Brotas - A Estância Turística de Brotas (100 quilômetros de Bauru), reconhecida nacionalmente como um dos principais destinos brasileiros para o turismo de natureza e aventura, vive um importante momento de valorização da cultura. Entre os dias 9 e 12 de julho, a cidade recebe o Festival Internacional de Dança Barra Bonita 2026 – Etapa Brotas, evento que transforma diferentes espaços do município em palco para apresentações, workshops, aulas abertas, feira cultural e atividades de formação artística.

A realização do Festival Internacional de Dança Barra Bonita 2026 – Etapa Brotas é da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, na gestão da prefeita Leca Berto, por meio da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Turismo integra a iniciativa como parceira institucional, fortalecendo a divulgação do evento e sua inserção no calendário turístico do município e reconhecendo a cultura como importante vetor de desenvolvimento econômico, social e turístico.

Muito além da programação artística, o festival representa um importante instrumento de desenvolvimento turístico. "Eventos dessa natureza ampliam o tempo de permanência dos visitantes, movimentam hotéis, restaurantes, comércio, serviços e fortalecem a economia criativa, consolidando Brotas como um destino que oferece experiências durante todo o ano", ressalta a administração.