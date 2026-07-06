Brotas - A Estância Turística de Brotas (100 quilômetros de Bauru), reconhecida nacionalmente como um dos principais destinos brasileiros para o turismo de natureza e aventura, vive um importante momento de valorização da cultura. Entre os dias 9 e 12 de julho, a cidade recebe o Festival Internacional de Dança Barra Bonita 2026 – Etapa Brotas, evento que transforma diferentes espaços do município em palco para apresentações, workshops, aulas abertas, feira cultural e atividades de formação artística.
A realização do Festival Internacional de Dança Barra Bonita 2026 – Etapa Brotas é da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, na gestão da prefeita Leca Berto, por meio da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Turismo integra a iniciativa como parceira institucional, fortalecendo a divulgação do evento e sua inserção no calendário turístico do município e reconhecendo a cultura como importante vetor de desenvolvimento econômico, social e turístico.
Muito além da programação artística, o festival representa um importante instrumento de desenvolvimento turístico. "Eventos dessa natureza ampliam o tempo de permanência dos visitantes, movimentam hotéis, restaurantes, comércio, serviços e fortalecem a economia criativa, consolidando Brotas como um destino que oferece experiências durante todo o ano", ressalta a administração.
"Essa é uma das diretrizes da Secretaria Municipal de Turismo: diversificar a oferta turística, integrando cultura, natureza, gastronomia, entretenimento e lazer. A estratégia busca atrair diferentes perfis de visitantes, estimulando novas motivações de viagem e ampliando a visibilidade do município no cenário estadual", complementa.
Durante os quatro dias de programação, bailarinos, professores, coreógrafos e grupos de dança de diversas regiões estarão reunidos em Brotas, promovendo um rico intercâmbio artístico e cultural. As apresentações acontecem no Cine São José, envolvendo categorias que vão do Baby à Melhor Idade, demonstrando o caráter inclusivo e formativo do festival.
A programação também extrapola os palcos. O público poderá participar de workshops, imersão na dança e aulas abertas na Praça Amador Simões, visitar a Feira Cultural instalada no Centro de Artes e Artesanato e prestigiar a apresentação musical de Laura & Rico, logo após a Gala de Abertura, na quinta-feira (9). As atividades foram planejadas para aproximar artistas, moradores e visitantes, criando uma atmosfera de convivência, aprendizado e celebração da arte.
O ponto alto da abertura será a tradicional Gala de Abertura, marcada para a noite de quinta-feira, seguida pelas primeiras premiações do festival. Nos dias seguintes, as apresentações competitivas continuam em sessões distribuídas entre as categorias infantil, juvenil, adulto, sênior, master e melhor idade. O encerramento, no domingo (12), contará com as premiações especiais, celebrando os destaques desta edição.
Para a secretária municipal de Turismo, Cléo Furquim, receber um evento dessa dimensão reafirma o compromisso de Brotas com uma política pública que compreende o turismo em sua totalidade. "Brotas é reconhecida por suas belezas naturais e pelo turismo de aventura, mas nossa identidade vai muito além disso. A cultura também é um importante vetor de desenvolvimento", destaca.
"Eventos como o Festival Internacional de Dança enriquecem a experiência dos visitantes, valorizam nossos espaços públicos, estimulam a economia criativa e fortalecem o sentimento de pertencimento da comunidade. É assim que construímos um destino turístico cada vez mais completo, acolhedor e vivo durante todo o ano".
Ao promover eventos que unem arte, cultura e turismo, a administração municipal reafirma seu compromisso com a valorização dos espaços públicos, o incentivo à produção cultural e o fortalecimento da economia local.
Serviço
Festival Internacional de Dança Barra Bonita 2026 – Etapa Brotas
Data: 9 a 12 de julho de 2026
Local principal: Cine São José, na avenida Rodolpho Guimarães, 635, Centro
Realização: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Brotas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura
Apoio institucional: Secretaria Municipal de Turismo