O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, estará em Bauru nesta terça-feira (7), às 11h, no Recinto Mello Moraes, na avenida Comendador José da Silva Martha, quadra 36, para participar de uma reunião com a diretoria do Sindicato Rural do município que irá discutir temas estratégicos do agronegócio paulista.

Entre os assuntos de relevância para o setor produtivo que serão abordados, estão Plano Safra 2026/2027, seus impactos para os produtores rurais paulistas, as perspectivas para o acesso ao crédito, seguro rural e investimentos no campo.

Durante o encontro, também será debatida a PEC 221/2019, que propõe o fim da escala de trabalho 6x1, além dos seus reflexos sobre o agronegócio, a produção de alimentos e o mercado de trabalho.