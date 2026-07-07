Piratininga - A Cart Concessionária de Rodovias realizará, a partir desta terça-feira (7), serviços de manutenção do pavimento de uma das alças do dispositivo de retorno localizado no km 250 da rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). Para a execução dos trabalhos, será implantado o sistema Pare e Siga para o controle da circulação de veículos no trecho que receberá as melhorias.

A alça que estará em obras é a que dá acesso à rodovia na pista sentido Piratininga. A previsão é de conclusão dos serviços na sexta-feira (10).

A intervenção está programada para ocorrer das 7h às 18h nos quatro dias. Durante esse período, os motoristas deverão redobrar a atenção ao passarem pelo local e respeitar a sinalização, especialmente quanto à redução da velocidade.