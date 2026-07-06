A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza o Festival de Inverno de 14 a 17 de julho, no Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves". Em todos os dias, o início será às 20h. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no dia de cada evento, limitado a um ingresso por pessoa, a partir das 19h, no Teatro Municipal.
O Festival de Inverno volta ao calendário cultural de Bauru com apresentações que celebram a música erudita, a formação de novos músicos e a Música Popular Brasileira (MPB). Com quatro noites de concertos e espetáculos, o festival reafirma o compromisso do município com a democratização do acesso à cultura, proporcionando ao público apresentações de alta qualidade artística e valorizando importantes instituições e artistas de Bauru
A programação foi construída para evidenciar o diálogo entre a tradição da música de concerto e a diversidade da música popular brasileira, aproximando diferentes públicos e promovendo experiências artísticas acessíveis a toda a comunidade. A parceria com instituições como ABDA, Sesi, Allegro Suzuki e Alumia Criativa foi o que tornou possível a realização do Festival neste ano.
Confira a programação do Festival de Inverno
Dia 14/07 (3ª feira)
Abertura – Camerata Sesi Bauru
Abrindo o Festival de Inverno, os grupos de cordas dedilhadas e friccionadas do Núcleo de Música do Sesi Bauru apresentam um concerto dedicado à riqueza da música brasileira. O repertório estabelece um diálogo entre a música erudita e a música popular, interpretando obras de importantes compositores nacionais e clássicos da MPB, demonstrando a versatilidade das formações de cordas e a riqueza rítmica e melódica do País. O espetáculo apresenta ao público um panorama sonoro que transita entre o concerto e a canção popular, revelando as inúmeras possibilidades de encontro entre diferentes linguagens musicais
Dia 15/07 (4ª feira)
ABDA Filarmônica
A segunda noite do festival será conduzida pela ABDA Filarmônica, projeto social, artístico e pedagógico que oferece formação musical gratuita a centenas de crianças e adolescentes de Bauru. O concerto reúne jovens músicos em um repertório eclético que passeia pela música erudita, pela música popular e pelas trilhas sonoras do cinema. O público poderá apreciar obras de grandes compositores, além de medleys de Frank Sinatra, Djavan e Coldplay, em uma apresentação que evidencia o poder transformador da educação musical e o alto nível artístico alcançado pelos integrantes do projeto
Dia 16/07 (5ª feira)
Camerata Allegro Bauru e Orquestra Acadêmica Allegro Bauru
A terceira noite do Festival de Inverno será dedicada à música de concerto e à formação de novos talentos. A Orquestra Infantojuvenil Allegro Bauru abre a programação com arranjos inspirados no folclore brasileiro, valorizando melodias que fazem parte da memória afetiva e cultural do país. Na sequência, a Camerata Allegro Bauru conduz o público por um repertório que percorre diferentes épocas e estilos, do barroco de Pachelbel e Vivaldi à expressividade de compositores brasileiros como Alberto Nepomuceno, Alexandre Schubert e Guerra-Peixe, passando ainda pela energia do tango de Astor Piazzolla. A apresentação evidencia a versatilidade dos grupos e destaca o importante trabalho artístico e pedagógico desenvolvido pela Escola de Música Allegro Suzuki Bauru.
Dia 17/07 (6ª feira)
Encerramento – Ricca Luz Canta Djavan
Encerrando o Festival de Inverno, a cantora bauruense Ricca Luz sobe ao palco com o espetáculo ‘Ricca Canta Djavan’, em comemoração aos 25 anos do histórico álbum ‘Djavan ao Vivo’. O show apresenta releituras de clássicos como ‘Samurai’, ‘Sina’ e ‘Azul’, em interpretações que unem a sofisticação da obra de Djavan às influências da Soul Music, do Reggae e do R&B. Com personalidade artística e uma abordagem contemporânea, Ricca Luz oferece ao público uma nova perspectiva sobre as canções de um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira. O espetáculo encerra o festival celebrando a força da MPB e reafirmando a proposta do evento de aproximar a tradição musical brasileira de novos públicos
Serviço
Festival de Inverno de Bauru
Data – 14/07 a 17/07, às 20h
Local – Teatro Municipal "Celina Lourdes Alves Neves", na avenida Nações Unidas, 8-9, Centro
Entrada gratuita, com retirada de ingressos no dia de cada evento, a partir das 19h, no Teatro Municipal