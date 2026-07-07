Usuários estão reclamando que a Praça Paradesportiva de Bauru, construída na quadra 5 da avenida Nuno de Assis em 2011, encontra-se em situação de abandono. As queixas chegaram ao JC/JCNET não só por parte de praticantes de esportes convencionais e cadeirantes membros de projetos sociais, como também da população dos bairros vizinhos. A construção deste complexo, em 2011, por meio de convênio, custou R$ 27,4 mil para a Prefeitura de Bauru e mais R$ 1,6 milhão por parte do Governo do Estado de São Paulo (leia mais abaixo).

Segundo os munícipes que frequentam a Praça Paradesportiva semanalmente, os banheiros do prédio estão inutilizados, os químicos que foram colocados ali, provisoriamente, foram removidos e não foram repostos mais, a pintura da quadra já descascou há muito tempo, as grades estão soltas e necessitam de reposição, os ferros destas grades estão tortos, não há mais tomadas, fiação do quadro de energia elétrica, além de diversos sinais de vandalismo e furto cujos itens estruturais nunca foram repostos. E a ferrugem é algo presente nos quatro cantos deste espaço público.

Em nota, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) já incluiu a Praça Paradesportiva no cronograma de manutenção da pasta. "A equipe (da Semel) aguarda a chegada dos materiais de construção para dar início à reforma dos banheiros e vestiários. Na sequência, serão realizados os serviços de manutenção nas quadras. A previsão é de que os trabalhos tenham início a partir da próxima semana", finaliza o texto.