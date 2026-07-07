Usuários estão reclamando que a Praça Paradesportiva de Bauru, construída na quadra 5 da avenida Nuno de Assis em 2011, encontra-se em situação de abandono. As queixas chegaram ao JC/JCNET não só por parte de praticantes de esportes convencionais e cadeirantes membros de projetos sociais, como também da população dos bairros vizinhos. A construção deste complexo, em 2011, por meio de convênio, custou R$ 27,4 mil para a Prefeitura de Bauru e mais R$ 1,6 milhão por parte do Governo do Estado de São Paulo (leia mais abaixo).
Segundo os munícipes que frequentam a Praça Paradesportiva semanalmente, os banheiros do prédio estão inutilizados, os químicos que foram colocados ali, provisoriamente, foram removidos e não foram repostos mais, a pintura da quadra já descascou há muito tempo, as grades estão soltas e necessitam de reposição, os ferros destas grades estão tortos, não há mais tomadas, fiação do quadro de energia elétrica, além de diversos sinais de vandalismo e furto cujos itens estruturais nunca foram repostos. E a ferrugem é algo presente nos quatro cantos deste espaço público.
Em nota, a prefeitura informou que a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) já incluiu a Praça Paradesportiva no cronograma de manutenção da pasta. "A equipe (da Semel) aguarda a chegada dos materiais de construção para dar início à reforma dos banheiros e vestiários. Na sequência, serão realizados os serviços de manutenção nas quadras. A previsão é de que os trabalhos tenham início a partir da próxima semana", finaliza o texto.
A Praça Paradesportiva conta com duas quadras poliesportivas cobertas, uma destinada para esportes sobre rodas; uma quadra sem cobertura com piso sintético para a prática de futsal para deficientes visuais; e uma pista de caminhada ao redor do empreendimento, com piso tátil.
SOBRE A PRAÇA
Anunciado como projeto pioneiro no Estado de São Paulo, a Praça Paradesportiva de Bauru foi inaugurada no dia 19 de setembro de 2011, na gestão do então prefeito Rodrigo Agostinho. Ela foi construída por meio de convênio entre o Governo do Estado, através da Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e a Prefeitura de Bauru. A cerimônia de entrega, inclusive, contou à época com as presenças do governador Geraldo Alckmin, do deputado Pedro Tobias, dentre outras autoridades.
Conforme o JC/JCNET noticiou à época, 10 empresas participaram da licitação, que apontou a Empresa Precisão Comercial LTDA como vencedora do processo licitatório e responsável pela execução das obras. O convênio garantiu o repasse de R$ 1,6 milhão por parte do Governo do Estado, para a construção, sendo que a contrapartida do Município foi de R$ 27. 422,61 mais a doação da área onde a praça foi construída.
O projeto inicial da praça foi desenvolvido e doado ao Município pelos arquitetos Emerson Crivelli e Priscila Cucci. Posteriormente, passou por adequação pela equipe da Secretaria de Planejamento (Seplan), tendo como um dos principais apoiadores Fábio Manfrinato, que foi membro da Comissão de Acessibilidade do Município.
A proposta foi criar uma praça esportiva para Bauru com todos os cuidados de ser um aparato inclusivo, uma praça para crianças, jovens, adultos com deficiência, e que possa contemplar o esporte, o entretenimento, sempre com o objetivo de garantir qualidade de vida.