Dizem que a curiosidade "matou o gato", se é verdade não sei, o que na certeza posso afirmar é que sempre tive e tenho muita curiosidade em saber das "coisas".

Lendo o JC nas Entrelinhas, dias atrás, vi que pensam em criar na Nações Unidas dois piscinões. Sabem que a ideia não é ruim?!

Fui atrás de informações, baseado no que a matéria dizia, o que significava cada um deles em termos de volume de água armazenada.