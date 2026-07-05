Dizem que a curiosidade "matou o gato", se é verdade não sei, o que na certeza posso afirmar é que sempre tive e tenho muita curiosidade em saber das "coisas".
Lendo o JC nas Entrelinhas, dias atrás, vi que pensam em criar na Nações Unidas dois piscinões. Sabem que a ideia não é ruim?!
Fui atrás de informações, baseado no que a matéria dizia, o que significava cada um deles em termos de volume de água armazenada.
Pensem comigo: 60 milhões de m3 correspondem a 60 milhões de litros de água. Somando os 2 piscinões, teríamos retirado 124 milhões de litros "caindo" no Rio Bauru e, sem vazão, provocando enchentes na Nações.}
É muita água, possivelmente os piscinões diminuiriam bem a vazão, consequentemente o nível das enchentes no local.
Mas e a pós-reservação? O que fazer com essa água represada? Seria despejada posteriormente no Rio Bauru?
Caso seja, não seria um desperdício de água em uma cidade carente do precioso líquido? Será que existe algum estudo sobre a viabilidade de reaproveitamento dessa água represada?
Não poderia ser construída uma ETA abaixo dos piscinões e essa água ser tratada para utilização posterior? Pelo que pesquisei, esse volume de água tratada, se tratada, daria para abastecer uma cidade de 300.000 hab. por 2 dias, é muita coisa para ser desprezada.
Muitas perguntas que, para um leigo como eu no assunto, ficam sem respostas. Vamos aguardar para ver se teremos uma resposta a isso dada pelos "entendidos" no assunto.
Por enquanto, fica como "sugestão" de um palpiteiro que não dá seus "pitacos" para promoção pessoal, deixo isso para os políticos, e pensando no melhor para a cidade.