O mês de setembro será marcado por mais uma grande atração musical em Bauru. No dia 25, o Capital Inicial sobe ao palco do Garden Eventos com a turnê "Música Urbana", espetáculo que marca o retorno da banda ao formato elétrico após o encerramento da bem-sucedida turnê "Acústico 25 Anos". A apresentação integra a agenda nacional do grupo e promete reunir fãs de diferentes gerações em uma noite dedicada aos grandes sucessos do rock brasileiro.

Com mais de quatro décadas de carreira, o Capital Inicial segue como um dos principais nomes do rock nacional. Formada por Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarell, a banda preparou um repertório que reúne clássicos que atravessaram gerações, como "Primeiros Erros", "À Sua Maneira", "Natasha", "Fátima", "Independência" e "Tudo Que Vai", além das faixas do EP "Movimento", lançado recentemente.

O nome da turnê faz referência ao histórico festival "Música Urbana", realizado em Brasília, em 1984, quando Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Rude dividiram o mesmo palco em um dos momentos mais importantes da história do rock brasileiro. A homenagem reforça as origens da banda e sua ligação com um período que ajudou a transformar a música nacional.