O mês de setembro será marcado por mais uma grande atração musical em Bauru. No dia 25, o Capital Inicial sobe ao palco do Garden Eventos com a turnê "Música Urbana", espetáculo que marca o retorno da banda ao formato elétrico após o encerramento da bem-sucedida turnê "Acústico 25 Anos". A apresentação integra a agenda nacional do grupo e promete reunir fãs de diferentes gerações em uma noite dedicada aos grandes sucessos do rock brasileiro.
Com mais de quatro décadas de carreira, o Capital Inicial segue como um dos principais nomes do rock nacional. Formada por Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarell, a banda preparou um repertório que reúne clássicos que atravessaram gerações, como "Primeiros Erros", "À Sua Maneira", "Natasha", "Fátima", "Independência" e "Tudo Que Vai", além das faixas do EP "Movimento", lançado recentemente.
O nome da turnê faz referência ao histórico festival "Música Urbana", realizado em Brasília, em 1984, quando Capital Inicial, Legião Urbana e Plebe Rude dividiram o mesmo palco em um dos momentos mais importantes da história do rock brasileiro. A homenagem reforça as origens da banda e sua ligação com um período que ajudou a transformar a música nacional.
Segundo a organização, a expectativa é receber um público expressivo de Bauru e de diversas cidades do interior paulista, reforçando o município como uma das principais praças para grandes eventos musicais da região. A movimentação vai além do público local, com reflexos na rede hoteleira, bares, restaurantes, transporte e comércio, contribuindo para aquecer a economia e fortalecer o setor de entretenimento.
De acordo com o organizador Bruno Rondon, a realização de shows nacionais em Bauru faz parte de um trabalho contínuo para consolidar a cidade no circuito das grandes turnês do interior de São Paulo. A proposta é ampliar a oferta de entretenimento para a população e atrair visitantes de toda a região, fortalecendo o mercado de eventos e valorizando Bauru como destino para grandes produções culturais.
O evento conta com o apoio do Jornal da Cidade e do JCNET, parceiros na divulgação e valorização das grandes iniciativas culturais realizadas em Bauru e região, reforçando o compromisso de incentivar eventos que movimentam a economia, promovem entretenimento de qualidade e ampliam o calendário cultural do município.
Os ingressos já estão à venda e os valores variam conforme o setor escolhido. A área VIP Premium possui ingressos a partir de R$ 120 nas modalidades meia-entrada e ingresso solidário, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. O Mezanino Open Bar está no terceiro lote por R$ 210. Também estão disponíveis bistrôs para quatro pessoas, com valores entre R$ 1.000 e R$ 1.400, além da modalidade de bistrôs compartilhados, entre R$ 250 e R$ 350.
SERVIÇO
As entradas podem ser adquiridas pelo site da Oticket ou presencialmente no Flipper Lanches, localizado na Rua Henrique Savi, 12-40. O show será realizado no Garden Eventos, na Rua Quatro, 425, em Bauru, no dia 25 de setembro. Informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 99883-5545 ou pelo perfil @breventosbr nas redes sociais.