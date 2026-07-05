Essa promessa encontra seu pleno cumprimento em Jesus Cristo. No Evangelho, Ele revela o coração do Pai aos pequenos e simples: "Escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos". (Mt. 11,25). Deus cuida especialmente daqueles que reconhecem sua necessidade e confiam nele.

O profeta Zacarias anuncia um rei muito diferente dos poderosos deste mundo. Em vez de chegar com exércitos e armas, ele vem humilde, montado num jumento. "Eis que vem teu rei ao teu encontro; ele é justo, ele salva; é humilde e vem montado num jumento". (Zc. 9,9). Sua missão não é conquistar pela violência, mas instaurar a paz: "Anunciará a paz às nações". (Zc. 9,10). Assim Deus cuida da humanidade: não impondo medo, mas oferecendo reconciliação e esperança.

A Palavra de Deus deste domingo nos revela um dos traços mais belos do coração divino: Deus cuida de seu povo. Ele não é um Deus distante nem indiferente às dores humanas. É o Senhor que salva, fortalece, conduz e oferece paz.

Talvez a passagem mais consoladora deste domingo seja o convite de Jesus: "Vinde a mim todos vós que estais cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso". (Mt. 11,28). Quantas pessoas vivem hoje sobrecarregadas pelas preocupações, doenças, dificuldades familiares, insegurança e medo! Cristo não promete uma vida sem cruzes, mas garante sua presença ao nosso lado. Ele caminha conosco, alivia o peso e fortalece nossos passos.

O cuidado de Deus aparece em toda a Sagrada Escritura. Como um pastor, Ele conduz seu rebanho: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". (Sl. 23,1). Como um pai amoroso, sustenta seus filhos: "Lança sobre o Senhor as tuas preocupações, e ele te sustentará". (Sl. 55,23). Como uma mãe, jamais esquece quem ama: "Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti". (Is. 49,15). E Jesus confirma esse cuidado ao lembrar que o Pai alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo (cf. Mt. 6,26-30).

São Paulo, na segunda leitura, mostra que esse cuidado vai além das necessidades deste mundo. Deus nos dá o seu próprio Espírito. "Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito". (Rm. 8,11). Não estamos abandonados à morte nem ao pecado. O Espírito Santo habita em nós, fortalece-nos na luta diária e nos conduz à verdadeira vida. Por isso o Apóstolo conclui: "Se, pelo Espírito, matardes o procedimento carnal, então vivereis". (Rm. 8,13).