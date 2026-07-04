A Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) inicia na terça-feira (7) sua participação no Brasil Open 2026, uma das mais importantes competições do polo aquático nacional. O torneio organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em parceria com a Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) será realizado até domingo (12), no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro (RJ), reunindo as principais equipes do país nas categorias adulta masculina e feminina e ainda contará com a Seleção Colombiana.
O Brasil Open será disputado em fase classificatória e finais, reunindo. A disputa masculina estará dividida em Série Ouro e Série Prata. A ABDA estará na Série Ouro, no Grupo B, disputando com Fluminense Football Club, SESI-SP e a Seleção Colombiana. No Grupo A, estão Clube de Regatas do Flamengo, Esporte Clube Pinheiros, Clube Paineiras do Morumby e Clube Jundiaiense.
Na Série Prata, estarão os times da Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo, Clube Atlético Juventus, Clube Internacional de Regatas, Clube de Regatas Guanabara e Tijuca Tênis Clube.
Além da disputa masculina, o Brasil Open também contará com a competição feminina, consolidando o evento como uma das principais vitrines do polo aquático brasileiro e uma importante etapa do calendário nacional da modalidade. O grupo feminino conta com ABDA, Flamengo, Pinheiros, Sesi SP, Tijuca e a Seleção Colombiana.
Os jogos do Brasil Open terão transmissão ao vivo pelo Canal da Liga PAB no YouTube.
REFORÇOS
O Brasil Open oferece a possibilidade de inscrições de equipes internacionais, assim como atletas estrangeiros integrarem times brasileiros. Usufruindo dessa possibilidade, a ABDA receberá reforços importantes na competição. No time masculino, estarão o húngaro Oliver Sudar, que teve sua formação esportiva na ABDA, atualmente estuda nos EUA e joga no Long Beach; o argentino Mateo Giri, jogador do Brescia da Itália; o argentino Nahuel Leona, que joga no C.N Caballa da Espanha.
No time feminino, a ABDA receberá os reforços de atletas formadas na associação e que, atualmente, jogam no exterior: a goleira Isabela Mendes e Leticia Lorieto, do Iruña, da Espanha; Karen de Miranda, do Grand Nancy, da França; e Sarah Bedani, do clube Maccabi Haifa, de Israel. Também reforça o time a atleta Giovana Postigo, colega de equipe de Sarah, em Israel.
As equipes masculina e feminina da ABDA chegam motivadas em busca do título. Na edição de 2025, a ABDA conquistou a terceira colocação nos dois naipes, resultado que reforça a evolução do trabalho desenvolvido pelo clube.
ARENA ABDA
Antes do Brasil Open, os torcedores terão a oportunidade de ver parte desses reforços em ação na Arena ABDA. Neste fim de semana, a equipe feminina disputa dois compromissos pela Liga Nacional Adulto e contará com todas as atletas que integrarão o elenco no Brasil Open. No sábado (4/7), às 11h30, a ABDA enfrenta o Esporte Clube Pinheiros. Já no domingo (5/7), às 10h, o adversário será o Sesi-SP.
Já a equipe masculina terá praticamente força máxima para os compromissos do fim de semana. Os reforços Oliver Sudar e Nahuel Leona já estarão à disposição para o confronto contra o Clube Paineiras do Morumby (CPM), válido pelo Campeonato Paulista Adulto, no sábado (4/7), às 14h. A única ausência entre os reforços será o argentino Mateo Giri, que ainda não se apresentou. No domingo (5/7), às 11h30, a Arena ABDA também receberá o duelo entre ABDA e Paineiras pelo Campeonato Paulista Sub-20 Masculino. Todos os jogos têm entrada gratuita.