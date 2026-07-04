A Associação Bauruense de Desportos Aquáticos (ABDA) inicia na terça-feira (7) sua participação no Brasil Open 2026, uma das mais importantes competições do polo aquático nacional. O torneio organizado pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos em parceria com a Liga Brasileira de Polo Aquático (PAB) será realizado até domingo (12), no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro (RJ), reunindo as principais equipes do país nas categorias adulta masculina e feminina e ainda contará com a Seleção Colombiana.

O Brasil Open será disputado em fase classificatória e finais, reunindo. A disputa masculina estará dividida em Série Ouro e Série Prata. A ABDA estará na Série Ouro, no Grupo B, disputando com Fluminense Football Club, SESI-SP e a Seleção Colombiana. No Grupo A, estão Clube de Regatas do Flamengo, Esporte Clube Pinheiros, Clube Paineiras do Morumby e Clube Jundiaiense.

Na Série Prata, estarão os times da Associação Brasileira A Hebraica de São Paulo, Clube Atlético Juventus, Clube Internacional de Regatas, Clube de Regatas Guanabara e Tijuca Tênis Clube.