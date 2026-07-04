O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), realizará 465 castrações gratuitas de cães e gatos na região de Bauru durante o mês de julho, por meio do programa Pro Pet SP.

Os atendimentos ocorrerão em Presidente Alves, que receberá 155 procedimentos no dia 23 de julho, em Duartina, com 155 castrações previstas para o dia 24, e em Pederneiras, no dia 25, também com 155 procedimentos.

A ação integra estratégia estadual de fortalecimento das políticas de bem-estar animal e apoio aos municípios no controle populacional de cães e gatos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizada pelas prefeituras participantes.